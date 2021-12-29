EDHO'nun fedaisi Alparslan Çakırbeyli'den flaş hamle! O kanalla imzalar atıldı...

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yıldız ismi Yunus Emre Yıldırımer, yeniden ekranlara dönüyor. EDHO'da Alparslan karakterine hayat veren oyuncu, seyircisine kavuşmak için gün sayıyor.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin fenomen haline gelmesi, güçlü kadrosu ve etkileyen hikayesi sayesinde oldu.

ATV ekranlarında 6 sezon boyunca yayınlanan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'dan binlerce oyuncu geldi geçti.

Her sene aksiyon dolu bölümleri seyirci ile buluşturan EDHO, 7. sezonu biraz ağırdan aldı.

EDHO'nun 7. sezonu ekim ayının son haftasına sarkıtması seyircisinin merakını artırdı ancak beklenmeyen bazı olaylar oldu.

Dizi ekibi ve kanal arasında bazı krizler yaşanırken, 7. sezon yayınlanmadan final verdi. Dizinin bittiğini ise Oktay Kaynarca duyurdu.

Dizi bittikten sonra oyunculara serbest oldukları ve başka projelerle görüşebilecekleri söylendi.

Bunun üzerine EDHO'da Alparslan Çakırbeyli karakterine hayat veren yakışıklı ve başarılı oyuncu Yunus Emre Yıldırımer, yeni dizi için çalışmalara başladı.

YUNUS EMRE YILDIRIMER YENİDEN ATV'DE

Yunus Emre Yıldırımer, Koliba Film'in ATV için hazırladığı Okul Yolunda projesinde yer alacak.

Yönetmen koltuğunda Sadullah Celen’in oturacağı dizinin senaryosunu Filiz Alpgezmen kaleme alacak.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; ocak sonunda sete çıkması planlanan dizinin kadrosuna Fatih Al ve Nihal Büyükağaç katıldı.

Ayrıca diziye Yunus Emre Yıldırımer dışında Hande Kaptan dahil oldu.

OKTAY KAYNARCA 'EYLÜLDE' DÖNÜYOR

Yunus Emre Yıldırımer'in ardından ATV ile anlaşan bir diğer EDHO oyuncusu Oktay Kaynarca oldu.

EDHO'nun yönetmeni Onur Tan ile yeniden çalışacak olan usta oyuncu, eylül ayında ekranda yerini alacağını söylemişti. Dizi çok acıklı bir kadın ile sert bir erkeğin hikayesini anlatacak.