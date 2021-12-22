EDHO'nun Hızır'ı Oktay Kaynarca bu sefer çok şaşırtacak! Yeni dizisinden bomba detaylar...

EDHO'nun Hızır'ı Oktay Kaynarca bu sefer çok şaşırtacak! Yeni dizisinden bomba detaylar...

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Hızır'ı Oktay Kaynarca, yeni bir diziyle ekranlara dönüyor. Yine ATV'de seyirci karşısına çıkacak olan Kaynarca, bu sefer herkese büyük bir sürpriz hazırladı.

6 yıl süren Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin sona ermesinin ardından, dizinin Hızır'ı yeni bir proje ile geri dönmeye hazırlanıyor.

Hızır karakteri ile herkesin sevgisini kazanan Oktay Kaynarca, ekrana kısa bir mola vermişti.

EDHO'nun bitmesini hala daha kabul edemeyenler var ancak oyuncuların bazıları yeni işlerde boy göstermeye başladı bile.

Oktay Kaynarca bu isimlerin başını çekerken, yeniden ATV ile el sıkışması ise herkesin dikkatini çekti.

Kaynarca'nın ekrana verdiği kısa reklam arası sonrası, projesine dair bazı detaylar belli olmaya başladı.

EDHO'nun yönetmeni Onur Tan ile yeniden çalışacak olan usta oyuncu, eylül ayında ekranda yerini alacağını söylemişti.

OKTAY KAYNARCA GERİ DÖNÜYOR

Oktay Kaynarca yeniden ATV ekranlarında boy göstermeye hazırlanırken, Onur Tan'ın ise çalışmalara başladığı öğrenildi.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; dizi çok acıklı bir kadın ile sert bir erkeğin hikayesini anlatacak.

Dizinin en önemli sürprizlerinden birisi ise Kaynarca'nın hem oyuncu hem de yapımcı kimliğiyle projede yer almaya hazırlandığı oldu.

Kaynarca'nın bu sürprizi hayranlarını memnun ederken, dizi için geri sayım ise şimdiden başladı.