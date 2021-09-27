EDHO'nun ilk bölümünde büyük sürpriz! Diziye veda eden oyuncu son kez geri dönüyor

EDHO'nun ilk bölümünde büyük sürpriz! Diziye veda eden oyuncu son kez geri dönüyor

ATV'nin reyting rekortmeni dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 7. sezonu yakında başlayacak. Merakla beklenen diziye sezon başında veda eden bir oyuncu, son görevini tamamlamak için geri dönecek.

Başrollerinde Oktay Kaynarca, Ozan Akbaba, Yalçın Hafızoğlu ve Yunus Emre Yıldırımer gibi başarılı isimlerin yer aldığı ATV'nin reyting rekortmeni dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, 7. sezona bomba gibi bir giriş yapmaya hazırlanıyor.

ATV ile kısa süreli bir kriz yaşayan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ekibi, kriz çözüme kavuştuktan sonra hazırlıklarına hız verdi.

6 sezon boyunca ekran macerasını sürdüren ve yönetmen koltuğunda Onur Tan'ın oturduğu Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın ekimin ilk haftası sete çıkması bekleniyor.

Büyük bir merakla beklenen dizinin 200. bölümü, peş peşe etkili sahnelerle seyirciye beklediklerine değecek bir bölüm sunacak.

Yeni sezonda Uğur Yücel ile Levent Ülgen'i kadrosuna katan dizi, cezaevi hikayeleriyle başlayacak ve dizide bir de sürpriz yer alacak.

HÜSEYİN AVNİ DANYAL SON GÖREVİNİ TAMAMLAMAK İÇİN DÖNDÜ

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın kadrosuna 4. sezonda Tufan karakteriyle dahil olan Hüseyin Avni Danyal, bu sezon "Yargı" dizisinin kadrosuna katılmıştı.

Dizide Savcı Ilgaz Kaya'nın emniyet cinayet büro amiri babası Metin Kaya'ya hayat veren Danyal, Eşkıya'nın 200. bölümünde de rol alacak.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre usta oyuncu, son görevini tamamladıktan sonra 3 yıl yer aldığı fenomen diziye tamamen veda edecek.