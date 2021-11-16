EDHO'nun İlyas'ı Ozan Akbaba'nın yeni adresi belli oldu! Bomba bir projeyle dönüyor

EDHO'nun İlyas'ı Ozan Akbaba'nın yeni adresi belli oldu! Bomba bir projeyle dönüyor

ATV'nin fenomen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın final yapmasının ardından başrol oyuncularından Ozan Akbaba'nın hangi projede rol alacağı merak konusuydu. Akbaba'nın yeni adresi belli oldu.

6 sezon boyunca devam eden ATV'nin reyting rekortmeni Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi, yedinci sezonuyla ekranlara gelmesi beklenirken flaş bir kararla final yapmıştı.

EDHO hayranlarını üzen bu kararın ardından dizi hakkında birçok iddia ortaya atılmıştı. Bu iddialardan biri de dizinin başka bir kanala geçeceği yönündeydi.

Ancak Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın başrol oyuncularından Oktay Kaynarca, geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada bu iddiaları kesin bir dille yalanladı ve EDHO'nun bittiğini söyledi.

Yaşananların ardından Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin yıldız oyuncularının hangi projelerde yer alacağı merak edilirken sevindirici bir haber geldi.

FİLMDE ROL ALACAK

EDHO'da İlyas Çakırbeyli karakterine hayat veren ve bu rolüyle milyonların gönlüne taht kuran Ozan Akbaba'nın yeni projesi belli oldu.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre Ozan Akbaba, Karabağ Zaferi'nin anlatacağı filmde rol alacak.

KARDEŞ ÜLKEYİ ZİYARET ETTİLER

Yapımcı Müşvik Guluzade'nin yeni projesinin detayları ortaya çıktı.

Türkiye'nin ilk virtual production stüdyosu ve MGX Fim'in kurucusu Müşvik Guluzade, son olarak senaryosunu Ozan Akbaba’nın yazdığı Türkiye'nin ilk aksiyon filmi Anka'yı tamamlamıştı.

Ozan Akbaba, aynı zamanda başrolünü oynadığı Anka'nın çekimleri bittikten sonra Müşvik Guluzade ile birlikte Azerbaycan'a gitmişti. Yapımcı ve ünlü oyuncunun kardeş ülkeye ziyaretinin nedeni belli oldu.

KARABAĞ ZAFERİ FİLM OLUYOR

Müşvik Guluzade, başrolünde Ozan Akbaba'nın yer alacağı ve Karabağ Zaferi'nin anlatılacağı yine çok büyük bir prodüksiyon için kolları sıvadı.

Guluzade ve Akbaba, şimdiden merak uyandıran sinema filmlerinin hazırlıkları için başta Kültür Başkenti Şuşa olmak üzere pek çok ili gezdi.

Öte yandan Anka filminin 2022 yılının ilk aylarında vizyonda olacağı öğrenilirken kod adı ''Karabağ'' olan filmin ise 2022 yazında sete çıkacağı belirtildi.