EDHO'nun Ömür Façalı'sının eski eşi Asmalı Konak'tan çıktı! O ismi gören küçük dilini yuttu Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Ömür Façalı'ya hayat veren Ceren Benderlioğlu'nun eski eşini görenler, şaşkınlığını gizleyemedi. Benderlioğlu'nun kısa süre evli kaldığı isim Asmalı Konak'tan çıktı.

1 Ekim 1983 yılında Kadıköy'de dünyaya gelen Ceren Şekerci, Trakya Üniversitesi Radyo Televizyon Bölümü'nden mezun oldu.

Üniversitede okurken tanıştığı Tümay Özokur sayesinde oyunculuk serüvenine başlayan Şekerci, birçok yapımda yer aldı.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde hayat verdiği Ömür Façalı karakteri ile tanınan Ceren Şekerci, 2 Temmuz 2010 tarihinde Emir Benderlioğlu ile evlendi

24 Nisan 2013 tarihinde Nur adında bir kız çocuğu dünyaya getiren ve Benderlioğlu soyadını alan oyuncu son olarak, İçimizdeki Ateş dizisinde yer aldı.

EDHO'nun Ömür Façalı'sı olarak akıllara kazınan Benderlioğlu'nun özel hayatını detaylı araştıranlar, eski eşini duyunca şoke oldu.

Oyuncunun eski eşini görenler şoke olurken, 2003 yılında yayınlanan efsane dizi Asmalı Konak'ta boy gösterdiği öğrenildi.

Peki, Ceren Benderlioğlu'nun eski eşi kimdir? Asmalı Konak'ta hangi karaktere hayat vermiştir? İşte detaylar...

İşte Ceren Benderlioğlu'nun eski eşi

Ceren Benderlioğlu 2007'de Devrim Saltoğlu ile evlendi. İkilinin evliliği kısa sürdü.

Anlaşamayan çift, evliliklerinin üzerinden kısa bir zaman geçtikten sonra boşandı.

Bu boşanmanın ardından Ceren, gönlünü Emir Benderlioğlu'na kaptırdı ve mutlu bir evlilik için de adım atmış oldu.

Devrim Saltoğlu'nun ise 2003 yılında Asmalı Konak'ta oynadığı ve Seyhan Ağa karakterine hayat verdiği öğrenildi.