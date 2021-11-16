EDHO'nun yakışıklı İlyas'ı Ozan Akbaba'nın minik ailesi! İşte güzeller güzeli eşi ve oğlu

EDHO dizisinde İlyas karakterine hayat veren ve herkesin gönlünde taht kuran Ozan Akbaba, aile hayatıyla beğeni topluyor. Oğlunu gözlerden uzak büyüten Akbaba, zaman zaman sosyal medyadan paylaşıyor.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi ani bir kararla final verdi ve 7. sezonun sadece tanıtımı yayınlandı.

Başrollerinde Oktay Kaynarca, Ozan Akbaba ve Yunus Emre Yıldırımer'in yer aldığı dizinin final yapması herkesi üzdü.

Dizide İlyas karakterine hayat veren Ozan Akbaba hem geniş kitlelere ulaştı hem de oyunculuğuyla beğeni topladı.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi sayesinde sevilen ve tanınan oyuncu, minik ailesiyle gündeme geldi.

Buket Arıkan'la güzel ve sade bir düğünle dünyaevine giren Akbaba, oğluna ise Ozan Ali adını verdi.

Zaman zaman sosyal medyasından oğlunu ve eşini paylaşan Akbaba, özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih ediyor.

OZAN AKBABA'NIN EŞİ VE OĞLU

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin İlyas'ı Ozan Akbaba, Buket Arıkan'la nikah masasına oturdu. Çift uzun süren ilişkilerini, şahitlerin huzurunda nikahla taçlandırdı.

Yapımcı kimliğiyle tanınan Buket Arıkan, Behzat Ç. ve Delibal gibi projelerde de genel koordinatörlük yaptı.

Aslen Çanakkaleli olan Arıkan, 2018 yılında oğlu Ozan Ali'yi dünyaya getirdi.

Arıkan ve Akbaba sosyal medyayı aktif kullanırken, oğulları Ozan Ali'yi ise basından uzak büyütüyor.