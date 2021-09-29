EDHO'nun yeni sezon tanıtımı ne zaman yayınlanacak? Gözler o tarihe çevrildi

EDHO'nun yeni sezon tanıtımı ne zaman yayınlanacak? Gözler o tarihe çevrildi

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin 7. sezonu için geri sayım başlarken, çekimlerin bu hafta içi başlayacağı belirtildi. Peki, EDHO'nun yeni sezon tanıtımı ne zaman yayınlanacak?

Başrollerinde Oktay Kaynarca, Ozan Akbaba, Yunus Emre Yıldırımer gibi isimlerin yer aldığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar dizisi, 6 sezon boyunca reyting rekorları kırdı.

Dizi ekrana gelen her bölümü ile seyirciyi etkilemeyi başarırken, 7. sezonun ne zaman başlayacağı merak konusu oldu.

Geçtiğimiz sezon diziden önemli isimler ayrılırken, sezon finalinin ardından ise "Tufan" karakterinin veda haberi haberi geldi.

Yaşanan bu ayrılıklar seyirciyi üzerken, 7. sezonun nasıl ve hangi oyuncularla şekilleneceği ise tartışılmaya başlandı.

Dizi ekibinin tüm yaz çalıştığı ve yeni oyuncularla anlaştığı iddia edilirken, bu isimlerin arasında Levent Ülgen ve Uğur Yücel'in olduğu öğrenildi.

Dizide yer alacak kadın oyunculara ilişkin henüz detaylı bir bilgi gelmedi ancak yeni sezon çekimlerinin bu hafta başlayacağı iddia edildi.

Peki, EDHO'nun yeni sezon tanıtımı ne zaman yayınlanacak? İşte diziye dair detaylar...

EDHO'NUN YENİ SEZON TANITIMI NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin yeni sezon çekimlerinin bu hafta içi başlayacağı ve ilk bölümün 5 Ekim Salı gününe yetiştirilmeye çalışılacağı iddia edildi.

Dizinin ilk bölümünün 5 Ekim tarihine yetişmemesi halinde tanıtım yayınlanacağı ve dizinin 12 Ekim'de ekranda olacağı gelen iddialar arasında yer alıyor. Ancak bu iddialara ilişkin resmi bir duyuru henüz yapılmadı.

ÖMÜR FAÇALI'DAN HEYECANLANDIRAN PAYLAŞIM

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde "Ömür Façalı" karakterine hayat veren Ceren Benderlioğlu, Instagram hesabından paylaştığı kare ile EDHO fanlarını heyecanlandırdı.

Benderlioğlu paylaşımına, "Ömür yükleniyor" notunu düştü. Bu paylaşım sonrası EDHO'nun yeni sezon çekimlerinin bu hafta başlayacağına yönelik iddialar güçlendi.