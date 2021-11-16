EDHO’nun yerine gelecek proje belli oldu! O dizi destan yazmaya geliyor

EDHO’nun yerine gelecek proje belli oldu! O dizi destan yazmaya geliyor

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin final yapmasının ardından salı akşamı boşa düşmüştü. EDHO'nun yerine gelecek dizi belli oldu. Ebru Şahin'li Destan dizisi, salı akşamları izleyiciyle buluşacak.

Altı sezon boyunca ATV ekranlarında salı akşamları ekrana gelen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi, yapımcı firma ile ATV yönetimi arasındaki anlaşmazlık nedeniyle final yapmıştı.

EDHO hayranlarını üzüntüye boğan bu kararın ardından salı akşamları boşa düşmüştü. ATV yönetimi, salı akşamı EDHO'nun yerine seyirci karşısına çıkaracağı diziyi belirledi.

EDHO GİTTİ, DESTAN GELDİ

Hayranları Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi ile ilgili bir sürpriz beklerken ATV, salı akşamları başrollerini Ebru Şahin, Selim Bayraktar ve Edip Tepeli'nin paylaştığı yeni dizisi Destan'ı yayınlama kararı aldı.

Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın, yönetmenliğini Emir Khalilzadeh’in üstlendiği, senaryosunu Ayşe Ferda Eryılmaz ve Nehir Erdem’in kaleme aldığı Destan dizisi, 23 Kasım Salı akşamı saat 20.00'de ilk bölümüyle izleyicisi karşısına çıkacak.

EBRU ŞAHİN BAŞROLDE OYNUYOR

Son olarak ''Hercai'' dizisindeki performansıyla büyük beğeni toplayan Ebru Şahin, yeni dizisi Destan'da savaşçı Akkız rolünü canlandıracak.

Gök Kağanı Korkut Han'ın yetim bıraktığı savaşçı dağ kızı Akkız'ın mücadelesini konu edinen Destan’ın oyuncu kadrosunda Ebru Şahin, Edip Tepeli, Selim Bayraktar'ın yanı sıra; Deniz Barut, Teoman Kumbaracıbaşı, Görkem Kanbolat Arslan, İpek Karapınar, Elif Doğan, Osman Albayrak, Burak Tozkoparan, Buse Meral, Burak Berkay Akgül, Ecem Sena Bayır, Esra Kılıç, Bilgi Aydoğmuş, Ahmet Olgun Sünear, Hilal Uysun, Alper Düzen ve Şahin Ergüney yer alıyor.

DESTAN DİZİSİ KONUSU

Destanların yazılmayıp yaşandığı kadim zamanlarda, savaşçı bir kız esir düşer ve kendini çok acımasız bir iktidar savaşı ile çok saf bir aşkın içinde bulur.

Düşmanına esir olan Akkız ile babasının sarayında ezilen çolak ve topal bir han oğlu Batuga’nın destanlara yaraşır hikayesinde, herkesin göz ardı ettiği bu ikili imkansızı başararak iktidara yürümek üzere güçlerini birleştirirler.