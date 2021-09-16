EDHO’ya yeni mafya babası! Uğur Yücel rolünün hakkını verecek...

ATV ekranlarının fenomen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, yeni sezon hazırlıklarını tamamlarken kadroya usta oyuncu Uğur Yücel de dahil oldu. Yücel, mafya babası rolüyle diziye heyecan katacak.

Kırmızı Oda dizisindeki Vahit rolüyle seyirciden tam not alan Uğur Yücel, Eşkıya Hükümdar Olmaz'ın 7. sezonunda kadroya geçen isimlerden oldu.

EDHO takipçileri dizinin yeni bölümlerini dört gözle beklerken, 7. sezona dair detaylar sıkça araştırılıyor.

Kırmızı Oda dizisinde hem zengin hem de diktatör bir kişiyi canlandıran Uğur Yücel yine aynı baskın özelliklerinin yansıtacağı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde ekranların karşısına çıkacak.

EDHO'YA YENİ MAFYA BABASI

Uğur Yücel'in en iyi performanlarından biri ağır mafya rolü olduğundan, seyircilerden de diziye yakışacağı yönünde olumlu yorumlar geliyor.

Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz, 7. sezon hazırlıklarına devam ederken, yayın tarihi ise henüz netleşmedi.