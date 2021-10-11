Edis fanları şoke oldu! O eski halinden eser yok...

Edis fanları şoke oldu! O eski halinden eser yok...

Edis'in Zeynep Bastık'la olan dans videosu gündemden düşmezken, eski hali mercek altına alındı. Şarkıcının hayatına dair detayları araştıranlar, eski halini görünce tanımakta güçlük çekti.

Son zamanların en fazla konuşulan ismi Edis, Zeynep Bastık'la çektiği dans videosu ile gündeme bomba düştü.

Yaptığı şarkılarla adından söz ettiren Edis, bir süre köşesine çekilmiş ardından Martılar şarkısı ile yeniden müziğe dönmüştü.

Martılar şarkısı ile güçlü bir çıkış yapan Edis, pandemi nedeniyle ara verdiği konserlerine ise devam ediyor.

Bu gelişmelerin ardından, şarkıcının hayatına dair detaylar özellikle sosyal medya üzerinden mercek altına alınmaya başlandı.

Edis'in eski halini görenler şaşırırken, sık sık imaj değişikliği yaptığı ve bunları o dönemlerde Instagram hesabından yayınladığı fark edildi.

OYUNCULUK ARDINDAN ŞARKICILIK

Galatasaray Üniversitesi İletişim Fakültesi’ni kazanan ve İstanbul’a yerleşerek albüm hazırlamak için alanında tanınmış kişilerle iletişim kurmaya çalışan Edis, başarılı olamadı.

Bu konuda başarılı olamayan Edis, Dinle Sevgili (2011-12) ve Hayatımın Rolü (2012) isimli dizilerde boy gösterdi.

Şarkıcı bu dizilerin ardından albüm çalışması için teklif alınca Benim Ol şarkısı ile çıkış yaptı.

Edis'in bu şarkısını Dudak ve Çok Çok isimli şarkıları takip etti.

Şarkılarındaki başarıları ile adını duyuran Edis, Zeynep Bastık'la olan dans videosu nedeniyle gündemden düşmüyor.