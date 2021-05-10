Efe Güray kimdir? Beren Saat vefat eden ilk aşkını unutmadı..

Beren Saat, 2004 yılında hayatını kaybeden eski sevgilisi Efe Güray'ın doğum gününü bu yıl da unutmadı. Peki Efe Güray kimdir, neden ve kaç yaşında öldü? İşte detaylar..

Beren Saat, sosyal medya hesabından 2004 yılında trafik kazası nedeniyle hayatını kaybeden çocukluk arkadaşı ve ilk aşkı olan Efe Güray'ın doğum gününü kutladı.

Oyuncu yaptığı paylaşımına, ”Benim kahramanım” notunu düştü.

Beren Saat'in sosyal medya hesabında birlikte fotoğraflarını paylaşmasıyla Efe Güray'ın hayatı ve ölüm sebebi merak edilmeye başlandı. Efe Güray kimdir, nereli? Kaç yaşında, neden öldü?

EFE GÜRAY KİMDİR?

Beren Saat'in ünlü olmadığı dönemde aşk yaşadığı Efe Güray geçirdiği trafik kazası sonucu 2004 yılında vefat ettiğinde 19 yaşındaydı. Efe Güray, Yeditepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'nde okuyordu. Spordaki ve derslerindeki başarılarıyla öğrenimini burslu olarak sürdürüyordu.

Beren Saat, yıllar sonra verdiği bir röportajda hayatının akışını değiştiren oyunculuk yarışmasına katılmaya kendisini ısrarla teşvik eden 19 yaşındaki Efe Güray’ ile ilgili “Hayatımın aşkı. O da TED’dendi. 3 yıldır birlikteydik. Hem arkadaştık hem aşık. Bir dakikamız ayrı geçmiyordu. Benden bir yaş küçüktü ama çok olgundu." şeklinde konuşmuştu.