Efsane dizi Dallas'ın haşin güzeli Sue Ellen son haliyle şoke etti! "Yaş 82 ama..." Dünya çapında ünlü dizi Dallas'ta canlandırdığı "Sue Ellen" karakteriyle hafızalara kazınan Linda Gray, 82 yaşında girdi. Güzel oyuncu son haliyle "yıllara meydan okuyor" dedirtti.

Sadece Türkiye'de değil tüm dünya çapında hala en çok bilinen ve en çok hayran kitlesine sahip olan Dallas dizisi, hafızalardaki yerini koruyor.

Bir dönemi tamamen etkilemiş ve sokakları boşaltacak kadar çok sevilmiş olan bu efsanevi dizinin konusu ve karakterleri de ikonlaştı.

En uzun soluklu diziler arasında yer alan Dallas, intikam, ihtiras ve entrika içerikleri ile izleyenleri ekran başına bağlayan en nadide TV dizileri arasında yer aldı.

Dallas dizisi ilk defa 1978 yılında yayınlanarak ve 1991 yılına kadar da ekranlarda yer aldı.

Dizinin en önemli karakterlerinden biri olan Sue Ellen rolünü, şimdi 82 yaşında olan Linda Gray canlandırdı.

Petrol zengini iş adamını canlandıran John Ross Ewing, yani kısa ismi ile J.R, dizideki karısı rolünde Sue Ellen (Linda Gray), hem güzelliği hem de oyunculuğu ile kendini sevdirdi.

Güzelliği aynı

Çoktan emekliye ayrılan ancak sosyal medyada zaman zaman aktif olan Gray'in son halini görenler, şaşkınlığa uğradı.

Oldukça diri gösteren ve güzelliğinden hiçbir şey kaybetmeyen ünlü aktör, beğeni topladı.

İşte Dallas'ın güzeller güzeli Sue Ellen'ı...