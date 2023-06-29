Efsane dizi Perihan Abla’nın Meraklı Melahat’ı son haliyle şoke etti! Yıllar ona acımamış... Bir döneme damga vuran Perihan Abla dizisinin unutulmaz karakteri Meraklı Melahat yıllar sonra görüntülendi. 75 yaşındaki Tuluğ Çizgen’in son hali görenleri şaşkına çevirdi.

Perihan Abla dizisi yıllar önce ekranlarda fırtınalar estirmiş ve karakterleriyle büyük bir hayran kiylesi oluşturmuştu.

Unutulmaz karakterlerinden biri olan Meraklı Melahat, o dönem izleyicileri kendine hayran bırakmıştı.

Meraklı Melahat karakterini canlandıran Tuluğ Çizgen, uzun bir aranın ardından ortaya çıkarak diziye damga vuran karakteriyle tekrar gündeme oturdu.

1986-1988 yılları arasında yayınlanan dizinin ardından uzun zaman geçmesiyle Tuluğ Çizgen’in değişimi görenleri şaşkına çevirdi.

Yıllar acımasız davranmış

80’li yıllara damga vuran dizide büyük beğeni toplayan Tuluğ Çizgen yıllar içindeki değişimiyle gündeme bomba gibi oturdu.

Birçok dizide izlediğimiz usta oyuncu, uzun zamandır ekranlardan uzak bir yaşam sürdürüyordu. İşte şoke eden son hali...

Usta oyuncu Tuluğ Çizgen, Perihan Abla dizisinin yanı sıra; Ruhsar ve Ayrılsak da Beraberiz dizilerinde de oyunculuğuyla herkesi büyülemişti.