Efsane geri dönüyor: Arka Sokaklar 18.Sezon Tanımı yayınlandı! Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu fenomen dizisi olan Arka Sokaklar 18’inci sezonu ile ekrana gelmeye hazırlanıyor. İşte yeni sezon fragmanı...

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin Kanal D'nin yıllara meydan okuyan dizisi Arka Sokaklar, yeniden başlıyor. Final iddialarıyla seyircileri üzen dizi, sete çıktı. 18'inci kez sezon başı yapan ekip, dizi tutkunlarını sevindirdi. Başrollerini İlker İnanoğlu, Zafer Ergin ve Özgür Ozan’ın paylaştığı Arka Sokaklar’ın yeni sezon fragmanı yayınlandı. Heyecanlandırdı Arka Sokaklar’ın jenerik müziğinin kalp atışı ritmi ile birleştiği teaser yeni sezona dair merakı iyice arttırdı. Fragmanda, "Kendi gününde, kendi saatinde! Yakında Kanal D'de" ifadeleri yer aldı. İşte Arka Sokaklar yeni sezon tanıtımı!