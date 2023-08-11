Kanal D'nin yıllara meydan okuyan dizisi Arka Sokaklar, yeniden başlıyor.
Final iddialarıyla seyircileri üzen dizi, sete çıktı.
18'inci kez sezon başı yapan ekip, dizi tutkunlarını sevindirdi.
Başrollerini İlker İnanoğlu, Zafer Ergin ve Özgür Ozan’ın paylaştığı Arka Sokaklar’ın yeni sezon fragmanı yayınlandı.
Heyecanlandırdı
Arka Sokaklar’ın jenerik müziğinin kalp atışı ritmi ile birleştiği teaser yeni sezona dair merakı iyice arttırdı.
Fragmanda, "Kendi gününde, kendi saatinde! Yakında Kanal D'de" ifadeleri yer aldı.
İşte Arka Sokaklar yeni sezon tanıtımı!