Efsane geri dönüyor! İbo Show'un yeni sezon yayın tarihi belli oldu

İbrahim Tatlıses'un sunumuyla Star TV ekranlarına gelen eğlence ve müzik programı İbo Show'un yeni sezonunun ne zaman başlayacağı merak ediliyordu. İbo Show programının yayın tarihi belli oldu.

İbrahim Tatlıses'in sunumuyla Star TV ekranlarına gelen eğlence ve müzik programı İbo Show, 26 Haziran'da sezon finali yaparak ekranlara veda etmişti.

Yayınlandığı akşamı renklendiren ve izleyicileri ekran başına kilitlemeyi başaran İbo Show'un yeni sezonunun ne zaman başlayacağı merak ediliyordu.

Yapımcılığını Poll Production ve Global Medya’nın üstlendiği, her bölümünde ayrı bir nostalji rüzgarının estiği İbo Show, yeni sezonda büyük bir sürprizle seyirci karşısına çıkacak.

YAYIN TARİHİ BELLİ OLDU

Ünlü komedyen Şafak Sezer ve danslarıyla milyonları kendine hayran bırakan Oryantal Didem'in de kadrosunda yer aldığı İbo Show'un yayın tarihi belli oldu.

Her hafta birbirinden ünlü isimlerin ağırlanacağı, kahkaha, müzik ve eğlenceyi bir arada yaşatacak olan İbo Show, 13 Şubat Pazar günü saat 20.00'de yeni sezon ilk bölümüyle başlıyor.

İlk bölüm tanıtımıyla da büyük merak uyandıran İbo Show'da yeni sezonun ilk konukları ise; Polat Alemdar olarak tanınan ünlü oyuncu Necati Şaşmaz, günlerce yoğun bakımda kaldıktan sonra hayata dönen sevilen sanatçı Hakan Taşıyan, Halk ozanımız Aşık Mahzuni Şerif’in torunu Yiğit Mahzuni, şarkıları dinlenme rekorları kıran Melek Mosso, programın yeni sezon kadrosunda her hafta yer alacak olan renkli esprileriyle Şafak Sezer ve çok özel danslarıyla Oryantal Didem.

İbo Show 31. Bölüm Fragman VİDEO

ÖLÜMDEN DÖNEN HAKAN TAŞIYAN KONUK OLUYOR

Yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle günlerce yoğun bakımda tedavi gördükten sonra hayata yeniden dönen Hakan Taşıyan, canlı performansıyla İbo Show'un yeni sezonuna damga vuracak. Samimi itiraflarda bulunacak olan Taşıyan, duygu dolu anlar yaşatacak.

KURTLAR VADİSİ'NİN POLAT ALEMDAR'I GELİYOR

Uzun süredir ekranlarda yer almayan ünlü oyuncu Necati Şaşmaz, İbo Show ile hayranlarının karşısına çıkacak.

Söyleyeceği türkü performanslarıyla geceye damga vuracak olan Şaşmaz, merak edilen tüm soruları İbo Show'da yanıtlayacak.