Ege Kökenli bikinili pozlarıyla kendine hayran bıraktı: 'Hayat sana güzel' Ünlü oyuncu Ege Kökenli'nin son Instagram pozları kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı. İşte genç oyuncunun o pozları...

Ünlü oyuncu Ege Kökenli güzelliği ile dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. 20 Mart 1993 tarihinde Kırklareli'de dünyaya gelen 30 yaşındaki oyuncu birçok dizide rol aldı.

Yahşi Cazibe, Çalıkuşu, Güneşin Kızları ve Yasak Elma gibi dizilerde rol alan Ege Kökenli oyunculuğunun yanı sıra güzelliği ile de adından söz ettiriyor.

Ege Kökenli geçtiğimiz yıl yaklaşık yedi yıldır birlikte olduğu İsrailli sevgilisi Lior Ahituv ile dünyaevine girmesiyle uzun süre gündem olmuştu.

Şimdilerde eşi ile tatilde olan Ege Kökenli sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar ile takipçilerinin beğenisini topluyor.

Ege Kökenli'nin son Instagram pozları sosyal medyada gündem oldu. Bikinili pozlarını paylaşan Ege Kökenli'nin o pozlarına beğeni ve yorum yağdı.

İşte Ege Kökenli'nin 'Merhaba yaz' notuyla paylaştığı o kareler..