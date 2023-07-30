Ege Kökenli'nin cesur kovboy tarzı olay yarattı! 'Yaktın ortalığı' Ünlü oyuncu Ege Kökenli'nin son Instagram pozları kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı. Kapadokya'da bulunan Ege Kökenli'nin kovboy tarzı dikkat çekti. İşte o kareler..

Ünlü oyuncu Ege Kökenli sosyal medya paylaşımları ile dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. 20 Mart 1993 tarihinde Kırklareli'de dünyaya gelen 30 yaşındaki oyuncu sosyal medyayı aktif olarak kullanıyor.

Yahşi Cazibe, Çalıkuşu, Güneşin Kızları ve Yasak Elma gibi dizilerde rol alan Ege Kökenli oyunculuğunun yanı sıra güzelliği ile de adından söz ettiriyor.

Ege Kökenli geçtiğimiz yıl yaklaşık yedi yıldır birlikte olduğu İsrailli sevgilisi Lior Ahituv ile dünyaevine girmesiyle uzun süre gündem olmuştu.

Şimdilerde tatilin keyfini çıkaran Ege Kökenli sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar ile takipçilerinin beğenisini topluyor.

Son olarak kovboy tarzı ile dikkat çeken Ege Kökenli'nin tarzı takipçileri tarafından beğeni topladı.

Kapadokya'da bulunan Ege Kökenli'nin son Instagram paylaşımı beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

İşte o kareler..