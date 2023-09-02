Ege Kökenli'nin mini şortlu otopark pozları beğeni topladı! 'Alev aldı buralar' Ünlü oyuncu Ege Kökenli'nin son Instagram pozları kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı. Otoparkta poz veren Ege Kökenli'nin o pozları büyük beğeni topladı. İşte o kareler..

ensonhaber.com

Oyuncu Ege Kökenli sosyal medya paylaşımları ile dikkatleri üzerine çekmeyi sürdürüyor.

Yahşi Cazibe, Çalıkuşu, Güneşin Kızları ve Yasak Elma gibi dizilerde rol alan Ege Kökenli oyunculuğunun yanı sıra güzelliği ile de adından söz ettiriyor.

20 Mart 1993 tarihinde Kırklareli'de dünyaya gelen 30 yaşındaki oyuncu sosyal medyayı aktif olarak kullanıyor.

Ege Kökenli geçtiğimiz yıl yaklaşık yedi yıldır birlikte olduğu İsrailli sevgilisi Lior Ahituv ile dünyaevine girmesiyle uzun süre gündem olmuştu.

Ege Kökenli sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar ile takipçilerinin beğenisini topluyor.

Son olarak bir otoparakta verdiği pozları takipçilerinin beğenisine sunan Ege Kökenli'nin tarzı takipçileri tarafından beğeni topladı.

Ünlü oyuncunun son Instagram paylaşımı beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

İşte o kareler..