Ekin Koç kimdir, kaç yaşında? Üç Kuruş'un Efe'si hakkında...

Üç Kuruş dizisi bugün ekran macerasına başlarken, Ekin Koç ise Komiser Efe karakterine hayat verecek. Bunun akabinde, "Ekin Koç kimdir, kaç yaşında?" soruları gündeme getirildi.

Show TV ekranlarında yayın hayatına başlayacak olan Üç Kuruş, konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkati çekti.

Yapımcılığını Ay Yapım'ın üstlendiği Show TV'nin yeni sezondaki iddialı dizisi Üç Kuruş, İçerde ve Çukur izleyicileri tarafından merak ediliyordu.

Dizi bugün ilk bölümü ile seyircisinin karşısına çıkmaya hazırlanırken, Ekin Koç ise Komiser Efe karakterine hayat verecek.

Başarılı oyuncu geçtiğimiz sezon Uyanış Büyük Selçuklu ile seyircisinin karşısına çıkmış ve oyunculuğuyla göz doldurmuştu.

Oyunculuğu ile göz dolduran Koç, ekran macerasına ise Sana Bir Sır Vereceğim dizisiyle başlamıştı.

Dizinin Komiser Efe'sini merak edenler, "Ekin Koç kimdir, kaç yaşında?" sorusunu gündeme getirdi.

Peki, Ekin Koç kimdir, kaç yaşında? İşte detaylar...

KOMİSER EFE HAKKINDA

Organize Büro’nun asi, idealist ve gözü pek komiseri. Altı ay önce devraldığı Kartal dosyası onu zorlasa da Kartal’ı içeri almak onun için an meselesidir.

Bir seri katilin işlediği cinayetler Efe’nin tüm dünyasını altüst eder. Efe katili yakalamak için mafya lideri Kartal ile zoraki iş birliği yapmak durumunda kalır.

EKİN KOÇ KİMDİR?

21 Haziran 1992 yılında Antalya'nın Manavgat ilçesinde doğan Ekin Koç, ÖSS'ye hazırlanırken ailesi ile birlikte İstanbul'a taşındı.

Bilgi Üniversitesi İşletme Bölümü'nü kazanan Koç, hocası beğenmediği için tiyatrodan kovuldu. Oyuncu ardından Vahide Gördüm ve Altan Gördüm'den dersler aldı.

2018 - Bizim İçin Şampiyon (Halis Karataş)(Sinema Filmi)

2018 - Bozkır (Nuri Pamir) (TV Dizisi)

2017 - Hayat Sırları (Burak) (TV Dizisi)

2017 - 7 Yüz (Kaan (4.bölüm)) (TV Dizisi)

2016 - Ali ve Nino (Mehmet)(Sinema Filmi)

2015 - Evli ve Öfkeli (TV Dizisi)

2015 - Muhteşem Yüzyıl: Kösem Sultan (I. Ahmet) (TV Dizisi)

2015 - Senden Bana Kalan (Özgür) (Sinema Filmi)

2014 - Benim Adım Gültepe (Seyfi) (TV Dizisi)

2013 - Sana Bir Sır Vereceğim (Tilki) (TV Dizisi)