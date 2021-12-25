Ekmek Teknesi Songül'ün parmak ısırtan değişimi! Gören bir daha bakıyor...

Ekmek Teknesi Songül'ün parmak ısırtan değişimi! Gören bir daha bakıyor...

Ekmek Teknesi dizisinde Songül karakterine hayat veren Ekin Türkmen, değişimiyle gündeme geldi. Yıllara meydan okuyan Türkmen'in, güzelliğinden bir şey kaybetmediği görüldü.

2002 yılında ATV ekranlarında yayınlanan Ekmek Teknesi, o döneme damga vuran dizilerden oldu.

Başrollerini Savaş Dinçel, Melike Güner gibi isimlerin paylaştığı Ekmek Teknesi, yıllar sonra tekrarıyla izlenmeye devam ediyor.

Youtube üzerinden tekrarlarının izlendiği Ekmek Teknesi, genç oyuncu kadrosuyla dikkatleri çekiyordu.

Eğlenceli ve güzel bir aile hikayesini konu alan dizide Songül karakterine hayat veren Ekin Türkmen, genç yıldızlar arasındaydı.

Bir dönem Murat Dalkılıç'la aşk yaşayan ve birçok başarılı projede yer alan oyuncu, uzun zamandır ekranlardan görülmedi.

Herhangi bir projede yer almayan ve değişimi ile yıllar sonra gündem olan Ekin Türkmen, hayranlarını şaşırttı.

EKİN TÜRKMEN GÜZELLİĞİNİ KORUYOR

1984 doğumlu olan Ekin Türkmen, birçok başarılı projede yer aldı. Ekmek Teknesi ve Küçük Kadınlar gibi bilinen yapımlarda yer alan Türkmen, yıllar içinde oldukça değişti.

Yıllar içinde değişen ve büyüyen oyuncu, güzelliğinden ise bir şey kaybetmedi. Oyuncuyu gören hayranları, son halini beğenmeyi ihmal etmedi.