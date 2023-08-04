Ekmek Teknesi'nin 'Lan Jale'sini gören şaştı kaldı! "Güzelliğine güzellik eklenmiş" Ekmek Teknesi'nde hayat verdiği Jale karakteriyle hafızalara kazınan Esin Civangil, son haliyle görenleri şaşırttı. Güzelliğine güzellik ekleyen Civangil, övgü dolu yorumlar aldı.

Başrollerini Savaş Dinçel, Sermin Hürmeriç, Melike Güner ve Cem Kılıç gibi güçlü isimlerin paylaştığı 2002 yapımı Ekmek Teknesi, reyting rekorları kırdı.

Bir aile dizisi olan Ekmek Teknesi, günümüzde dahi tekrarlarıyla ekran başına kilitliyor.

Dizide, Fırıncı Nusret'in kızlarından Jale'yi canlandıran Esin Civangil, son görüntüsüyle herkesi şaşırtmayı başardı.

Değişimi olay oldu

Dizide, Cem Kılıç'ın canlandırdığı Korkut karakterinin kız arkadaşı Jale olarak yer alan oyuncu akıllara, 'Lan Jale' repliğiyle kazındı.

Civangil ise şimdiye kadar; Pusat, Cesaretin Var mı Aşka ve Benim Annem Bir Melek gibi birçok farklı projede boy gösterdi.

Jale karakteriyle çok sevilen 41 yaşındaki Esin Civangil, güzelliği ile adeta yıllara meydan okuyor. Güzel oyuncunun sosyal medyadaki paylaşımlarına beğeni ve yorum yağıyor.

Esin Civangil'in paylaşımlarına; 'Hala çok güzelsin', 'Hiç değişmemişsin', 'Yıllara meydan okuyorsun' gibi yorumlar yapıldı.