Ekran ömrü kısa sürdü! Final yapan diziler kervanına o dizi de eklendi

Ekran ömrü kısa sürdü! Final yapan diziler kervanına o dizi de eklendi

Hazal Kaya ile Buğra Gülsoy'u buluşturan Fox TV'nin yeni dizisi Misafir'den hayranlarını üzen haber geldi. Beklenilen reyting rakamlarının altında kalan Misafir dizisi için final kararı alındı.

Yönetmen koltuğunda Arda Sarıgün'ün oturduğu, senaryosunu Özge Aras'ın kaleme aldığı FOX TV'nin yeni sezondaki iddialı dizisi Misafir, 11 Kasım'da ekran yolculuğuna başlamıştı.

Japonya'da ses getiren ''Oasis'' dizisinden uyarlanan Medyapım imzalı Misafir, perşembe günleri izleyicisiyle buluşuyor.

Travmatik bir çocukluk geçirmiş olan genç bir kadınla, eşini yeni kaybetmiş üç çocuklu bir adamın umut dolu karşılaşma hikayesini konu edinen Misafir, FOX'un bu sezon en güvendiği işlerin başında yer alıyordu.

Ancak Misafir dizisi, perşembe günleri reytinglerin zirvesinde yer alan Camdaki Kız, Bir Zamanlar Çukurova ve Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı gibi üç önemli yapım karşısında izleyiciden istediği ilgiyi alamadı.

Dolayısıyla reytinglerde beklenilenin oldukça altında kalan Misafir dizisi hakkında izleyicisini üzecek bir karar alındı.

5. BÖLÜMDE VEDA EDİYOR

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre başrollerinde Hazal Kaya, Buğra Gülsoy ile Ozan Dolunay'ın yer aldığı Misafir dizisi, final yapan projeler arasına katıldı.

Oyuncu kadrosunda Selen Öztürk, Bülent Şakrak, Nezaket Erden, Berk Yangın, Salih Demir Ural, Zeyno Asya Orçin, Emir Kaan Özkan'ın yer aldığı dizi, 5. bölümde ekrana veda edecek.