Ekranda bugün: 11 Eylül 2023 Pazartesi TV'de neler var? İşte yayın akışları TV izleyicilerini pazartesi günü ekrana kilitleyecek olan yapımlar belli oldu. Bu kapsamda 11 Eylül'de TV'de neler var" sorusu yanıt buldu. İşte kanallar ve yayın akışları...

ensonhaber.com TV'de pazartesi programı belli oldu. Yeni haftanın ilk gününde reyting yarışına girecek yapımlar açıklandı. Pazartesi akşamı dizi, film ve yarışma programları izleyicilerle buluşacak. Peki, bugün televizyonda neler var? Bu akşam hangi dizi, film ve programlar yayımlanacak? İşte 11 Eylül Pazartesi 2023 TV yayın akışı... ATV yayın akışı 08:00 Kahvaltı Haberleri 10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert 13:00 Atv Gün Ortası 14:00 Mutfak Bahane 16:00 Esra Erol'da 19:00 atv Ana Haber 20:00 Safir Kanal D yayın akışı 09:00 Neler Oluyor Hayatta 11:00 Yaprak Dökümü 13:00 Gelinim Mutfakta 16:00 Aşk-ı Memnu 18:30 Kanal D Ana Haber 20:00 3 Kağıtçılar Star TV 07:00 Kiralık Aşk 09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan 13:30 Yüksek Sosyete 16:00 Yalı Çapkını 18:15 Star Haber 19:00 Ömer 20:00 Ömer Fox TV yayın akışı 07:45 İlker Karagöz İle Çalar Saat 10:30 Çağla İle Yeni Bir Gün 12:00 Mucize Doktor 13:45 En Hamarat Benim 16:30 Bu Tabak Kimin? 19:00 Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber 20:00 Bambaşka Biri TRT 1 yayın akışı 07:35 Kalk Gidelim 10:30 Alişan İle Hayata Gülümse 13:15 Seksenler 15:55 Diriliş Ertuğrul 19:00 Ana Haber 19:55 İddiaların Aksine 20:00 Buz Yolu 22:25 Aşkımız Yeter Show TV yayın akışı 08:00 Bu Sabah 10:00 Yeşil Vadi'nin Kızı 12:15 Aslı Hünel ile Gelin Evi 15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme 18:45 Show Ana Haber 20:00 Güldür Güldür Show TV8 yayın akışı 07:15 8'de Sağlık 08:30 Doğduğun Ev Kaderindir 11:15 MasterChef Türkiye All Star 16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz 20:00 MasterChef Türkiye All Star

Google News

Abone Ol