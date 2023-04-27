Ekranlara geri dönen Kızılcık Şerbeti’nden yeni tanıtım geldi! Bakın yeni bölümde neler olacak… Show TV'nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti, RTÜK tarafından verilen ceza sebebiyle yayınlanmıyordu. Cezası kaldırılan dizi yarın yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkacak. Yeni bölümü heyecanla beklenirken tanıtım yayınlandı. İşte Kızılcık Şerbeti 23. bölüm ön izleme...

İlk bölümü 28 Ekim 2022 tarihinde yayınlanan Gold Film imzalı Kızılcık Şerbeti dizisi, her Cuma Show TV ekranlarında yayınlanıyordu.

Yönetmen koltuğunda Hakan Kırvavaç’ın oturduğu, senaryosunu ise Melis Civelek’in kaleme aldığı dizi son dönemlerde büyük ilgiyle izleniyordu.

Başrollerinde Ceren Karakoç, Barış Kılıç, Sıla Türkoğlu, Evrim Alasya, Müjde Uzman, Sibel Taşçıoğlu gibi başarılı isimlerin yer aldığı dizinin son bölümü RTÜK kararı ile yarıda kesilmişti.

Bir süredir verilen ceza sebebiyle yayınlanmayan diziden sevenlerine müjdeli haber geldi. Yarın itibarıyla kaldığı yerden devam edecek.

Cezası kaldırıldı

RTÜK Kızılcık Şerbeti dizisine, kadına şiddet sahnesi sebebi ile 5 hafta durdurma ve 1,5 milyon TL ceza vermişti.

Ankara Bölge İdare Mahkemesi RTÜK’ün aldırdığı kararı bozdu ve yürütmeyi durdurdu. Kızılcık Şerbeti yarın akşam yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkacak.

Kızılcık Şerbeti 23. bölüm ön izleme