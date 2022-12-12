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- Ekranlarda pazartesi: 12 Aralık 2022 TV yayın akışı!
Ekranlarda pazartesi: 12 Aralık 2022 TV yayın akışı!
Yeni haftada ekranlarda yer alacak yapımlar hangileri merak ediliyor. Peki bugün hangi kanalda ne var? İşte 12 Aralık Pazartesi tv yayın akışları...
- Haber Merkezi
- 12.12.2022 - 09:17
Ekranlarda yeni bir hafta daha başlıyor...
12 Aralık Pazartesi akşamı yayınlanacak olan dizi, film ve programlar, kanalların yayın akışlarında yer alıyor.
Haftanın ilk iş gününde ekranlarda diziler, yarışmalar, gündüz programları, filmler, ana haber bültenleri ve reality programların yanı sıra birçok yapım izleyicileriyle buluşacak.
Peki, bugün televizyonda neler var? Bu akşam hangi dizi, film ve programlar yayımlanacak? İşte 12 Aralık 2022 Pazartesi TV yayın akışı...
12 Aralık TV yayın akışı 2022
ATV yayın akışı
- 08:00 Kahvaltı Haberleri
- 10:00 Müge Anlı ile Tatlı ve Sert
- 13:00 ATV Gün Ortası
- 14:00 Mutfak Bahane
- 16:00 Esra Erol’da
- 19:00 ATV Ana Haber
- 20:00 Bir Küçük Gün Işığı
Kanal D yayın akışı
- 09:00 Neler Oluyor Hayatta
- 11:00 Hicran
- 13:00 Gelinim Mutfakta
- 16:00 Aşk ve Umut
- 17:00 Hicran
- 18:30 Kanal D Ana Haber
- 20:00 Yabancı Sinema Çin Seddi
Star TV yayın akışı
- 09:00 Halit Yerebakan’la Doktor Geldi
- 10:00 Sabahın Sultanı Seda Sayan
- 13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde
- 16:00 Söz
- 18:15 Star Ana Haber
- 19:00 Toprak İle Fidan
- 20:00 Yerli Sinema Aykut Enişte
Fox TV yayın akışı
TRT 1 yayın akışı
- 08:45 Bu Toprağın Sesi
- 10:30 Alişan ile Hayata Gülümse
- 13:15 Yeşil Deniz
- 15:30 Adını Sen Koy
- 17:00 Seksenler
- 19:00 Ana Haber
- 19:55 İddiaların Aksine
- 20:00 Alparslan: Büyük Selçuklu
Show TV yayın akışı
- 08:00 Bu Sabah
- 10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
- 12:15 Aslı Hünel ile Gelin Evi
- 15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
- 18:45 Show Ana Haber
- 20:00 Yeni Dizi Sipahi
TV8 yayın akışı
- 08:45 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa
- 10:30 Yazgı
- 12:00 Canım Annem
- 13:00 Kadere Karşı
- 14:00 Doya Doya Moda
- 16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
- 20:00 MasterChef Türkiye