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    Ekranlardan çekildi! Tamer Karadağlı'nın eski eşi Arzu Balkan'ın son hali

    Tamer Karadağlı ve Arzu Balkan çiftinin kızları Zeyno Karadağlı, sosyal medyadan annesiyle pozunu paylaştı. Arzu Balkan'ın son hali görenleri hayrete düşürdü.
    • Haber Merkezi
    • 04.01.2022 - 10:38
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    Ekranlardan çekildi! Tamer Karadağlı'nın eski eşi Arzu Balkan'ın son hali

    Tamer Karadağlı'nın kendisi gibi oyuncu olan eski eşi Arzu Balkan, uzun zamandır ekranlardan uzak bir hayat yaşıyor...

    En Son Babalar Duyar dizisindeki İpek karakteriyle hafızalara kazınan oyuncu,en son 2016 yılında Pamuk Prens filminde rol almıştı.

    2002 yılında dünyaevine giren Arzu Balkan ve Tamer Karadağlı çiftinin kızları Zeyno Karadağlı da büyüdü.

    ARZU BALKAN'IN SON HALİ

    Sosyal medyayı epey aktif kullanan Zeyno Karadağlı, annesi Arzu Balkan ile pozunu paylaştı. 50 yaşındaki Arzu Balkan'ın son hali, görenleri şaşırtttı.

    İşte Arzu Balkan'ın yıllar içindeki değişimi...

    Ekranlardan çekildi! Tamer Karadağlı nın eski eşi Arzu Balkan ın son hali #1

    Ekranlardan çekildi! Tamer Karadağlı nın eski eşi Arzu Balkan ın son hali #2

    Ekranlardan çekildi! Tamer Karadağlı nın eski eşi Arzu Balkan ın son hali #3

    Ekranlardan çekildi! Tamer Karadağlı nın eski eşi Arzu Balkan ın son hali #4

    Ekranlardan çekildi! Tamer Karadağlı nın eski eşi Arzu Balkan ın son hali #5

    Ekranlardan çekildi! Tamer Karadağlı nın eski eşi Arzu Balkan ın son hali #6

    Ekranlardan çekildi! Tamer Karadağlı nın eski eşi Arzu Balkan ın son hali #7


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