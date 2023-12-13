Ekranların gözdesi, final kararıyla şoke etti! Kanala tepki yağıyor Star TV’nin reyting şampiyonu diziden hayranlarını üzen karar geldi. Fenomen dizinin final tarihi duyuruldu. İzleyicilerden gelen tepkiler çığ gibi büyüyor.

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23 Eylül 2022 tarihinde ilk bölümüyle ekranlara gelen ve OGM Pictures imzası taşıyan, Yalı Çapkını dizisi milyonların gönlünde taht kurdu.

Yönetmenliğini Burcu Alptekin ve Alptekin Bozkurt'un üstlendiği, senaryosunu Mehmet Barış Günger, Leyla Uslu Oter ve Ekin Akçay'ın kaleme aldığı dram ve romantik türdeki Türk televizyon dizisi Yalı Çapkını, her bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitliyor.

Yeni sezona oldukça iddialı bir giriş yapan Yalı Çapkını dizisinden hayranlarını üzen haber geldi.

Dizinin, o tarihte final yapacağı söyleniyor.

Yalı Çapkını final tarihi belli oldu

Star TV’nin reyting rekortmeni Yalı Çapkını dizisinin veda edeceği tarih belli oldu. 2 yıldır ilgiyle izlenen dizinin Mayıs 2024 tarihinde final yaparak ekranlara veda edeceği iddia edildi.

Gazeteci Sadık Şimkek’in haberine göre; Yalı Çapkını hikayesinin tadında bırakılması isteniyor.

Ancak dizinin reytinglerdeki gidişatına göre durum tekrar değerlendirilebilir.