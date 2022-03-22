Ekranların tatlı sert babasıydı! En Son Babalar Duyar'ın efsanesi Ali Erkazan'ın son hali...

Bir dönemin favori yapımlarından olan En Son Babalar Duyar dizisinde "Mehmet Usta" rolüyle Türk halkının tipik baba örneğini canlandıran Ali Erkazan, yıllara meydan okuyor.

2002 yılında TRT ekranlarında yayınlanmaya başlayan En Son Babalar Duyar, bir döneme damga vuran yapımlardan.

Türk izleyicisinin kalbinde taht kuran dizinin kadrosunda Ayşegül Atik, Ali Erkazan, Levent Ülgen, Hatice Aslan, Ali Sunal, Burçak Işımer, Cansın Özyosun gibi oyuncular rol aldı.

Yapımcılığını Mint Prodüksiyon'un üstlendiği dizinin yönetmenliğini Sibel Kocataş yaptı, senaryosunu Murat Aras yazdı.

Türk durum komedisi türündeki yapım, karakterleri ile de yıllar sonra dahi hafızalardaki yerini koruyor.

Şüphesiz ki onlardan birisi de dizinin başrol karakteri ve babası "Mehmet Usta".

Usta oyuncu Ali Erkazan tarafından canlandırılan Mehmet Usta karakteri, tansiyon hastasıydı. Ne zaman sinirlense tansiyonu çıkardı. Evde olan biten olayları en son o duyardı.

ALİ ERKAZAN'IN SON HALİ

1 Ocak 1952 yılında Samsun'da dünyaya gelen Ali Erkazan, mesleğe tiyatro ile başlayıp, kariyerinin ilerleyen yıllarında sinema ve dizilerde de rol aldı.



Sıdıka dizisindeki 'Zekeriya Saka' ve En Son Babalar Duyar dizisindeki 'Mehmet usta' rolleri ile tanınan ve sanat hayatına Ankara Sanat Tiyatrosu'nda başlayan Ali Erkazan, bu kurumda 15 yıl çalıştı. Levent Kırca Tiyatrosu'nda da görev yaptı.

Son olarak Kanunsuz Topraklar kadrosunda yer alan 70 yaşındaki Ali Erkazan, son haliyle sevenlerini şaşırttı.

Saç ve sakallarını uzatan Erkazan, takipçileri tarafından çizgi karakter Temel Reis'e benzetildi.

İşte En Son Babalar Duyar'ın Mehmet Usta'sı Ali Erkazan'ın son hali...