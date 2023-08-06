Ekşi Elmalar film konusu nedir, oyuncuları kimler? Ekşi Elmalar nerede çekildi? Yılmaz Erdoğan'ın yazıp yönettiği Ekşi Elmalar, bu akşam TV'de izleyicilerle buluşacak. Ekşi Elmalar'ın konusu ve oyuncu kadrosu da kimilerinin gündeminde yer alacak. Peki, Ekşi Elmalar konusu nedir, oyuncuları kimler, nerede çekildi? İşte film hakkında detaylar...

Sinema severlerin favori listelerinde yer alan Ekşi Elmalar, popülerliğini koruyor.

2016 yapımı yönetmenliğini ve senaristliğini Yılmaz Erdoğan'ın gerçekleştirdiği sinema filmi Ekşi Elmalar, birçok ünlü ismi buluşturuyor.

İzleyenleri ekrana kilitleyen Ekşi Elmalar hakkındaki bilgiler de gündeme geliyor. Bu kapsamda "Ekşi Elmalar film konusu nedir", "Ekşi Elmalar oyuncuları kimler", "Ekşi Elmalar nerede çekildi" merak ediliyor.

İşte detaylar...

Ekşi Elmalar film konusu

Sert mizacıyla tanınan Belediye Reisi Aziz Özay'ın kent çapında meşhur iki özelliği daha vardır: Biri herkesin imrendiği meyve bahçesi, ikincisi de evlenme çağına gelmiş, birbirinden güzel 3 kızı. Kasaba merkezine inmeyen, insan içine çok çıkmayan kızların taliplisi ise çoktur. Aziz Bey'in eşi Ayda ve kızları Muazzez, Türkan ve Safiye'nin öyküleri 1970'li yılların sonunda Hakkari'de başlar ve 1990'lı yılların sonunda Antalya'ya dek uzanır.

Ekşi Elmalar oyuncu kadrosu

Yılmaz Erdoğan - Aziz Özay

Farah Zeynep Abdullah - Muazzez Özay

Songül Öden - Türkan Özay

Şükran Ovalı - Safiye Özay

Şükrü Özyıldız - Özgür

Fatih Artman - Hatip

Ersin Korkut - Şino (Mavi Gözlü)

Caner Cindoruk - Servet

Cezmi Baskın

Devrim Yakut - Ayda Özay

Kıvanç Baran - Arslan Cevdet

Ekşi Elmalar çekim yeri:

Ekşi Elmalar filminin çekimleri Muğla Köyceğiz, Ortaca ve Marmaris ilçelerinde gerçekleştirildi.