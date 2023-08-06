Ekşi Elmalar film konusu nedir, oyuncuları kimler? Ekşi Elmalar nerede çekildi?

Sinema severlerin favori listelerinde yer alan Ekşi Elmalar, popülerliğini koruyor.
2016 yapımı yönetmenliğini ve senaristliğini Yılmaz Erdoğan'ın gerçekleştirdiği sinema filmi Ekşi Elmalar, birçok ünlü ismi buluşturuyor.
İzleyenleri ekrana kilitleyen Ekşi Elmalar hakkındaki bilgiler de gündeme geliyor. Bu kapsamda "Ekşi Elmalar film konusu nedir", "Ekşi Elmalar oyuncuları kimler", "Ekşi Elmalar nerede çekildi" merak ediliyor.
İşte detaylar...
Ekşi Elmalar film konusu
Sert mizacıyla tanınan Belediye Reisi Aziz Özay'ın kent çapında meşhur iki özelliği daha vardır: Biri herkesin imrendiği meyve bahçesi, ikincisi de evlenme çağına gelmiş, birbirinden güzel 3 kızı. Kasaba merkezine inmeyen, insan içine çok çıkmayan kızların taliplisi ise çoktur. Aziz Bey'in eşi Ayda ve kızları Muazzez, Türkan ve Safiye'nin öyküleri 1970'li yılların sonunda Hakkari'de başlar ve 1990'lı yılların sonunda Antalya'ya dek uzanır.
Ekşi Elmalar oyuncu kadrosu
Yılmaz Erdoğan - Aziz Özay
Farah Zeynep Abdullah - Muazzez Özay
Songül Öden - Türkan Özay
Şükran Ovalı - Safiye Özay
Şükrü Özyıldız - Özgür
Fatih Artman - Hatip
Ersin Korkut - Şino (Mavi Gözlü)
Caner Cindoruk - Servet
Cezmi Baskın
Devrim Yakut - Ayda Özay
Kıvanç Baran - Arslan Cevdet
Ekşi Elmalar çekim yeri:
Ekşi Elmalar filminin çekimleri Muğla Köyceğiz, Ortaca ve Marmaris ilçelerinde gerçekleştirildi.