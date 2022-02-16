El bebek gül bebek büyüttü, mezun etti! Ceylan'ın minik kızı Melodi tepeden tırnağa bambaşka biri oldu...

El bebek gül bebek büyüttü, mezun etti! Ceylan'ın minik kızı Melodi tepeden tırnağa bambaşka biri oldu...

Yaptırdığı işlemler nedeniyle her gün farklı bir sanatçıya benzetilen Ceylan'ın kızı Melodi, büyüdü. Değişimi ile annesini bile geriden bırakan Melodi'nin bazı estetik işlemler yaptırdığı görüldü.

Çocuk yaştan beri sahnelerde olan ünlü türkücü Ceylan, yıllar içinde yaşadığı değişimlerle gündeme gelmeye başladı.

Şarkıları herkes tarafından bilinen ve sevilen ünlü türkücü, son zamanlarda yüzündeki değişimler ile dikkatleri çekiyor.

Sık sık imaj değiştiren Ceylan'ı bazı sosyal medya siteleri, her gün farklı bir sanatçıya benzetiyor.

Bu durumdan rahatsız olmayan ve değişim yapmaktan kaçınmayan Ceylan, bu defa kızı Melodi ile gündem oldu.

Ceylan'ın genç ve güzel kızı Melodi, yüzüne yaptırdığı işlemler ve değiştirdiği imajı ile adeta annesini solladı.

Ceylan'ın yeni imajı sıklıkla konuşulurken, kızı Melodi Bozkurt'un değişimi ise gündeme damga vurdu.

CEYLAN'IN KIZI MELODİ'NİN DEĞİŞİMİ

Ceylan'ın kızı Melodi, estetikte neredeyse annesini geride bıraktı. Genç kızın küçüklüğünü bilenler Melodi'nin değişimi karşısında şoke oldu.

Sosyal medyayı aktif kullanan Melodi'nin fotoğraflarının altına kullanıcılar, “Bambaşka biri olmuşsun”, “Estetikte annesini geçmiş” tarzında binlerce yorumlar yaptı.

10 Eylül 1990 doğumlu ve Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nden 2015 yılında dereceyle mezun olan Melodi, tıpkı annesi gibi müzikle ilgileniyor.

Bir yandan eğitimini aksatmayan genç ve güzel kız, yaşadığı değişim sayesinde şimdilerde bambaşka biri...