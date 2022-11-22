Kilis ve Muş'tan sonra TOKİ kura çekimleri Elazığa'a geldi. Vatandaşlar ise "Elazığ TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak?" sorusunu gündeme taşıdı.

TOKİ kura çekimi için yeni takvim belli oldu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi “İlk Evim, İlk İş Yerim” projesinde 12 ilde kuralar tamamlandı, yeni kuralar 11 ilde çekilmeye başlıyor" denildi.

7 Kasım 2022 tarihinde başlayan ve hafta boyu devam eden TOKİ kura çekimleride heyecan ise sürüyor.

Kilis ve Muş'tan sonra sıra Elazığ'a geldi ve vatandaşlar, kura çekimini dört gözle beklemeye başladı.

6 ay içerisinde tamamlanacak olan TOKİ kura çekimlerinin Elazığ etabı için, "Elazığ TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak?" sorusu gündem oldu.

Peki, Elazığ TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak? İşte yanıtı...

Elazığ TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak?

Kilis ve Muş'tan başlayan ikinci etap kura çekilişi 28 Kasım'a kadar devam edecek. Elazığ TOKİ kura çekimi 23 Kasım tarihinde saat 10.00’da başlayacak.

250 konut Tunceli TOKİ kura çekimi Elazığ Fırat Üniversitesi Kapalı Spor Salonu'nda yapılacak.

TOKİ kura canlı yayını www.toki.tv adresinde veya resmi YouTube kanalından izlenilecek.