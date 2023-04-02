Elazığlı fenomen bu kez karlı dağı heyecanla anlattı Şelale videosu çekerken 'Anlatmaya gerek yok görüyorsunuz' repliği ile bir anda fenomen olan İsa Sezeroğlu, bu kez de karlı dağı anlattı. O anlar yine izleyenleri gülümsetti.

İHA Elazığ’ın Palu ilçesinin Bozçanak köyünde yaşayan 55 yaşındaki İsa Sezeroğlu'nun yıllar önce çektiği Deregözer Şelalesi’ni anlattığı video, yeğeni tarafından sosyal medyada paylaşıldı. “Anlatmaya gerek yok, görüyorsunuz, mükemmel” Sezeroğlu burada kullandığı “Anlatmaya gerek yok, görüyorsunuz, mükemmel” repliği ile fenomen oldu. Kendine has anlatımı ve şivesiyle beğeni toplayan Sezeroğlu’nun videosu, paylaşım rekoru kırdı. Dağda kalan karı gösterdi, gülümsetti İlk videosu çok beğenilince seri halinde yeni videolar yayınlayan Sezeroğlu, bu kez de yaylaya çıktı. Dağda kalan karı anlatan Sezeroğlu, sempatikliği ile yine dikkatleri çekti. Binlerce paylaşım alan video, yüzleri gülümsetti.