'Elbet bir gün kavuşacağız' Kemal Sunal eşi Gül Sunal ile bakın nasıl tanışmış!

'Elbet bir gün kavuşacağız' Kemal Sunal eşi Gül Sunal ile bakın nasıl tanışmış!

Yeşilçam'ın güldüren yüzü Kemal Sunal, vefatının 22. yılında hafızalardaki yerini korurken eşi Gül Sunal da akıllara geldi. Peki Kemal Sunal eşiyle nasıl tanıştı? İşte Sunal çiftinin aşk hikayesi...

Ardında bıraktığı "Süt Kardeşler", "Hababam Sınıfı", "Sahte Kabadayı" ve "Kapıcılar Kralı" gibi filmlerin yanı sıra gülüşüyle de hafızalarda yer edinen Kemal Sunal'ın vefatının üzerinden 22 yıl geçti.

Canlandırdığı her karakterle seyircilerin yüzünü güldürmeyi başaran ve halk tarafından fazlasıyla benimsenen Kemal Sunal, eşi Gül Sunal ve çocuklu Ali-Ezgi Sunal'ı ardında bıraktı.

Gül Sunal, 1975'te evlendiği ve ani bir şekilde kaybettiği eşi Kemal Sunal ile nikah fotoğrafını Instagram sayfasında takipçileri ile paylaşıyor.

Kemal Sunal'ın Gül Sunal ile tanışma hikayesi de merak ediliyor. Sunal, yıllar önce verdiği bir röportajda Kemal Sunal ile tanışma hikayesini ve aşklarını anlatmıştı.

Bakın Kemal Sunal ve eşi Gül Sunal nasıl tanışmış...

Gül Sunal, Kemal Sunal ile tanışmalarını şöyle anlatıyor:

Gül Sunal, yıllar önce verdiği bir röportajda Kemal Sunal ile tanışma hikayesini ve aşklarını anlatmıştı...

"Ben 20, Kemal 29 yaşındaydı. O sahnedeydi, ben seyirciler arasında. Havuz sahnesi var. O havuza girmiş, bekçi geliyor, çamaşırları kucağında duruyor. Yani repliği yok, öylece durduğu bir sahne. Orada göz göze geldik. Sonra 2.5 sene mektuplaştık...





19 Ocak 1975’te evlenmeye karar verdiğimizde, Salak Milyoner, Köyden İndim Şehire, Hababam Sınıfı, Salako, Yalancı Yarim gibi birçok film çekmişti."





1977 yılında Ali Sunal, 1984 yılında Ezo Sunal'ı dünyaya getiren Gül Sunal, 2000 senesinde eşi Kemal Sunal'ı kaybetmiştir.