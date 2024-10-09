Elendi ama yüzü güldü! MasterChef Ayşe Ekiz'e şoke eden iş teklifi... MasterChef yarışmasındaki mücadelesi ile gönülleri fetheden Ayşe Ekiz, geçtiğimiz pazar günü veda etti. Ayşe'nin ayrılığı milyonları üzerken, sürpriz bir iş teklifi de kapısını çaldı.

Yağmur Dinç

MasterChef 2024'e damgasını vuran yörük kızı Ayşe Ekiz, elendi.

Yarışmadan ayrılması ile sevenlerini üzen MasterChef Ayşe, duygusal bir veda etti.

Ayşe'nin yolunun açık olduğuna inanan şefler, desteklerini de belirtti.

Hemen akabinde ise kendisine sürpriz bir iş teklifi geldiği öğrenildi.

Köyünde tarım ve hayvancılıkla uğraşan Ayşe Ekiz'e Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'dan sürpriz bir teklif geldi.

"GÜCÜMÜZE GÜÇ KATACAK"

Ekiz'i belediyenin Gastronomi Birimi'ne davet eden Köksal, şu ifadeleri kullandı:

"Ayşe Ekiz, Afyonkarahisar’ımızı en iyi şekilde temsil etti. Kendini sürekli geliştiren, hata yapmaktan korkmayan Ayşe Ekiz’i, Belediyemiz bünyesindeki Gastronomi Birimimize davet ediyoruz.



Ayşe Ekiz ne zaman isterse Gastronomi Birimimizde görev alabilir. Afyonkarahisarımızın lezzetlerini tüm dünyaya tanıtmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ayşe Ekiz de gücümüze güç katacaktır "