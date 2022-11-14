ELENDİ! MasterChef Türkiye'de kim elendi? 13 Kasım MasterChef eleme oyunu..

MasterChef Türkiye'de dün akşam bir yarışmacı hayallerine veda etti. İşte MasterChef Türkiye'ye 12. olarak veda eden o yarışmacı..

MasterChef Türkiye'de dün akşam eleme oyunu oynandı. Yarışmaya ve hayallerine veda eden isim merak edilmeye başladı.

MasterChef Türkiye'de bu haftanın eleme adayları Burak, Barış, Görkem, Tolga, Yağız ve Büşra olmuştu. Bu 6 isim yarışmaya devam edebilmek için eleme oyunu oynadı.

Şefler yarışmacılardan kestane ile en iyi tabaklarını yapmalarını istedi. Yarışmacılar elenmemek için tüm hünerlerini sergiledi. Ancak bir isim yarışmaya veda etmek zorunda kaldı.

İşte MasterChef Türkiye'ye 12. olarak veda eden o isim..

Elenen isim belli oldu

MasterChef Türkiye'de bu hafta elenen isim belli oldu. Dün akşam oynanan eleme oyununda rakiplerinden başarısız olan Burak Revanbahş yarışmaya veda etti. Burak Revanbahş bu hafta kırmızı takımda yarışmıştı.