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    ELENDİ! MasterChef Türkiye'de kim elendi? MasterChef'te elenen isim gözyaşlarını tutamadı..

    MasterChef Türkiye'de dün akşam eleme heyecanı yaşandı. Programa veda eden o isim gözyaşlarına hakim olamadı..
    • 28.11.2022 - 09:36
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    ELENDİ! MasterChef Türkiye'de kim elendi? MasterChef'te elenen isim gözyaşlarını tutamadı..

    MasterChef Türkiye'de dün akşam eleme heyecanı yaşandı. Hafta boyunca oynanan oyunlar sonarsı eleme potasına giren yarışmacılar birbirleriyle yarıştı.

    MasterChef Türkiye'ye ve hayallerine veda eden o yarışmacı gözyaşlarına hakim olamadı. Programda yavaş yavaş sona yaklaşılırken veda eden herkes büyük üzüntü yaşamaya başladı.

    Son dört yarışmacı arasına girebilmek için büyük bir mücadele veren yarışmacılar tüm hünerlerini sergiliyor.

    MasterChef Türkiye'de bu haftanın eleme adayları Fatma Nur, Gamze, Burak Kaya ve Tolga olmuştu. Bu dört yarışmacı dün akşam eleme oyunu oynadı ve elenen isim belli oldu..

    Elenen isim belli oldu

    MasterChet Türkiye'ye veda eden isim Fatma Nur oldu. Fatma Nur elendikten sonra gözyaşlarına hakim olamadı.

    ELENDİ! MasterChef Türkiye de kim elendi? MasterChef te elenen isim gözyaşlarını tutamadı.. #1

     


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