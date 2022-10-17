ELENEN İSİM BELLİ OLDU! MasterChef Türkiye'de kim elendi? 16 Ekim Masterchef eleme oyunu..

ELENEN İSİM BELLİ OLDU! MasterChef Türkiye'de kim elendi? 16 Ekim Masterchef eleme oyunu..

TV 8'in sevilen yarışma programı MasterChef Türkiye'de dün akşam eleme oyunu oynandı.Kıyasıya bir rekabetin olduğu oyunda hayallerine veda eden isim belli oldu.

MasterChef Türkiye'de kim elendi sorusu sıklıkla araştırılıyor.Yarışmanın dün yayınlanan 103. bölümünde elenen isim belli oldu.

Eleme gecesinde son üçe kalan yarışmacılar Atike, Fatma Nur ve Çağatay oldu.Bu üç yarışmacı yarışmaya devam edebilmek için tezgah başına geçti.

Yarışmacılar Mehmet Şef'in imza tabağını en iyi şekilde yapmak için birbirleriyle yarıştılar. Heyecan dolu rekabetin ardından elenen isim belli oldu.

Mehmet Şef'in imza tabağını hazırlayan yarışmacılardan bir tanesinin tabağında tavuk kemikleri çıkması onun yarışmadan elenmesine sebep oldu.Peki MasterChef Türkiye'te kim veda etti?

Elenen isim belli oldu

MasterChef Türkiye’ye veda eden yarışmacı Çağatay oldu.



