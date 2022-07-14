Eleştirilerden sıkıldı...Hande Sarıoğlu'dan herkesi susturacak sözler!

Hande Sarıoğlu annesi ve abisiyle pozlarını paylaşıp kendisine gelen olumsuz eleştirilerle ilgili öyle bir konuştu ki...

Bir zamanlar spikerlik yapan Hande Sarıoğlu, şimdiler sosyal medya fenomeni olarak karşımıza çıkıyor.

Sarıoğlu, şimdilerde yaptığı paylaşım ve yorumlarla popülerliğini koruyor.

Instagramı aktif kullanan fenomen isim, verdiği pozlarla da adından söz ettirmeyi başarıyor.

Estetikleriyle ve cesur pozlarıyla da gündem olan Sarıoğlu, bayramı ailesiyle geçiriyor.

Akçakocalı olan ünlü güzel, ailesiyle geçirdiği zamanı da bolca paylaşıyor.

Son olarak sosyal medya hesabından annesi ve abisiyle verdiği pozu paylaşan Sarıoğlu, kendisine gelen eleştirilere kapak gibi cevap verdi.

Hande Sarıoğlu, kendisine gelen olumsuz yorumlardan sıkılıp paylaşımına şunları yazdı:

"Herkese selam, bir şeyin altını çizip buraya bırakacağım. Beni uzun süredir takip eden arkadaşlar hiç tanışmasak bile benim nasıl bir karakterde insan olduğumu ailem kadar iyi biliyorlar. Keza bir de işimde şov yaparken izleyip şovu gerçek hayatla, özümle ayıramayan yobazlar var. Bana onlar lazım değil. Bana harbi ve iyi insanlar lazım; benim ciğerimi bilen, pozitif, olumlu, saygılı, benimle gülüp eğlenip, delirebilenlerin başımın üstünde yeri var."

"Eleştiriye kapalıyım"

Sarıoğlu, konuşmasının devamında ise "Ben özünü, sözünü hiçbir zaman bozmayıp kaybetmemiş, güçlü bir kadın olarak karşınızdayım. Eleştiriye kapalıyım, çünkü her ne yapıyorsam tek bir Allah’ın kulunun fikrini almadan canım nasıl isterse öyle yapıyorum. Onu öyle yap-yapma, şunu giy-giyme, bu yakıştı-yakışmadı, bakın umurum değil arkadaşlar. Ben kendinden çok emin, bilinçli ve özgüvenli bir kadınım.

Kimseye zararım dokunmadan hayatıma mutlu mesut devam ediyorum. Enerjisi çok yüksek bir insan olarak eğer size hayatımı paylaşarak bir nebze enerji veriyor, pozitiflik yayabiliyor ve yüzünüzü güldürebiliyorsam âlâ. Ben buyum. Ahan bu da benim ailem, annem, abim. Benden onlar sorumlu, çok şanslıyım; çünkü çok iyi bir aileye sahibim" dedi.