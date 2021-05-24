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- Elite dizisi 4.sezon ne zaman? Elite yeni sezon tarihi 2021
Elite dizisi 4.sezon ne zaman? Elite yeni sezon tarihi 2021
İspanyol yapımı gençlik dizisi Elite, yeni sezonuyla izleyici karşısına çıkacak. Dizinin takipçileri Elite 4. sezon ne zaman sorusunu araştırıyor. İşte Netflix Elite yeni sezon tarihi..
- Haber Merkezi
- 24.05.2021 - 14:37
Zеngіn аіlеlеrе аіt çосuklаr іçіn özеl bіr оkul оlаn Lаѕ Еnсіnаѕ’tаkі öğrеnсіlеrіn hауаtlаrının аnlаtıldığı dіzіnin yeni bölüm çekimleri tamamlandı.
Dijital dizi ve içerik platformu Netflix, Elite 4. sezon yayın tarihini duyurdu.
Dizinin hayranları büyük bir heyecanla Elite 4. sezon ne zaman, hangi tarihte başlıyor sorularının cevaplarını arıyor.
Peki Elite dizisi yeni sezon ne zaman yayınlanacak? İşte o tarih..
ELİTE 4. SEZON NE ZAMAN?
Gençlik draması olan Elite dizisi 18 Haziran tarihinde Netflix’te yayınlanacak.
Las Encinas’da yeni bir dönem, yeni okul, yeni öğrenciler, yeni müdür, yeni cinayetle açılacak. Geride bıraktıklarını umursamayan 3 çocuğun müdürün istekleri her şeyi elde etmeye alışkın bu gençlerin okuldaki öğrenciyi tehlikeye atacaktır.
ELİTE OYUNCU KADROSU
- Itzan Escamilla: Samuel Samu García Domínguez
- Miguel Bernardeau: Guzmán Nunier Osuna
- Álvaro Rico: Polo Benavent
- Arón Piper: Ander Muñoz
- Mina El Hammani: Nadia Shana
- Omar Ayuso: Omar Shana
- Ester Expósito: Carla Rosón Caleruega
- Danna Paola: Lucrecia 'Lu' Montesinos Hendrich
- Jorge Lopez: Valerio Montesinos
- Claudia Salas: Rebeka 'Rebe' de Bormujo Ávalos
- Georgina Amorós: Cayetana Grajera Pando
- Sergio Momo: Yeray
- Leïti Sène: Malick
- Jaime Lorente: Fernando Nano García Domínguez