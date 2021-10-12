Elkızı'ndan yeni fragman: 23 Ekim Cumartesi günü başlıyor

Sevda Erginci ve İsmail Ege Şaşmaz'ın yer aldığı Elkızı dizisinden ilk bölüme özel fragman geldi. Fragmandaki sahneler beğeni toplarken, dizinin 23 Ekim Cumartesi günü ekranda olacağı duyuruldu.

FOX TV bu sene el sıkıştığı iddialı dizilerine bir yenisini daha eklerken, Elkızı ilk bölümü için gün sayıyor.

Dizinin başrollerinde Sevda Erginci, Fikret Kuşkan, Perihan Savaş, İsmail Ege Şaşmaz, Münir Can Cindoruk, Sedef Avcı, Toprak Sağlam, Fırat Doğruloğlu, Çağla Şimşek, Sinan Arslan, Pelinsu Çileli ve Macit Koper gibi isimler yer alıyor.

Yapımını NTC Medya’nın, yapımcılığını Mehmet Yiğit Alp'in üstlendiği Elkızı'nın yönetmen koltuğunda Feride Kaytan otururken, dizinin senaryosunu Hilal Yıldız kaleme alıyor.

Kadrosu ile dikkati çeken dizinin 23 Ekim günü ekranda olması beklenirken, ilk bölümden fragman yayınlandı.

Yayınlanan yeni fragmanda; Ezo'nun annesini kaybettiği için üzgün olduğu görülürken en büyük destek ise sevgilisinden geliyor.

Ezo sevgilisine, "Sen sınavı kazanırsam beni alacaksın değil mi?" diye sorarken, Ezo babasından dayak yiyor.

Babasından dayak yiyen Ezo annesinin mezarına giderken, evlerindeyse büyük bir yangın çıkıyor. İşte Elkızı ilk bölüm fragmanı...

Elkızı ilk bölüm fragmanı İZLE

ELKIZI KONUSU

Muğla'da çekimleri devam eden dizi, çocuk yaşta öksüz kalan Ezo isimli genç bir kızın, annesinin kaderini yaşamasını ve intikamını konu alıyor.

Ünlü oyuncu Fikret Kuşkan ise dizide Ezo'nun babası Resul karakterini canlandıracak.