Elkızı'nın Ezo'su Sevda Erginci kimdir? Sevda Erginci'nin biyografisi

FOX TV'nin yeni dizisi Elkızı, bu akşam yayın hayatına başlıyor. Dizide Ezo Bozdağlı karakterine hayat veren Sevda Erginci'nin hayatı merak ediliyor. Peki Elkızı'nın Ezo'su Sevda Erginci kimdir?

Yönetmen koltuğunda Feride Kaytan'ın oturduğu, senaryosunu Hilal Yıldız'ın kaleme aldığı FOX TV'nin yeni dizisi Elkızı, bu akşam ekran macerasına başlıyor.

Çocuk yaşta öksüz kalan Ezo isimli genç bir kızın, annesinin kaderini yaşamasını ve intikamını konu edinen Elkızı'nın başrollerinde Sevda Erginci, İsmail Ege Şaşmaz, Perihan Savaş ve Fikret Kuşkan yer alıyor.

Uyanış Büyük Selçuklu ve Yasak Elma gibi projelerde boy gösteren Sevda Erginci, Elkızı dizisinde Ezo Bozdağlı karakterine hayat veriyor.

Diziyi dört gözle bekleyenler, dizinin başrol oyuncusu Sevda Erginci'nin hayatı hakkında bilgileri araştırıyor. Peki Elkızı'nın Ezo'su Sevda Erginci kimdir? Sevda Erginci kaç yaşında, aslen nereli? İşte Sevda Erginci'nin biyografisi...

ELKIZI EZO BOZDAĞLI KARAKTERİ HAKKINDA

Annesinin ölümü ile çocuk yaşta öksüz kalmış, büyürken babası tarafından aşağılanıp, babaannesi tarafından da göz ardı edildiği ve sevgisiz büyüdüğü için, hırçın, intikamcı bir karakter geliştirmiştir. Çabuk karar verir, sinirlendiği zaman gözü hiçbir şey görmez, pire için yorgan yakabilir... Hayatta iki gayesi vardır. Biri annesi gibi öğretmen olmak, diğeri aşk evliliği yapmak… Babası gibi bir adamla evlenmeyeceğine ve annesinin kaderini yaşamayacağına yemin etmiştir.

SEVDA ERGİNCİ KİMDİR?

3 Ekim 1993 tarihinde İstanbul'da doğan Sevda Erginci, sahneye ilk kez Semaver Kumpanya Çocuk Tiyatrosu'nda "Paki ve Sevgi Çiçekleri" oyunuyla çıkmıştır.

İlk televizyon projesi ''Koyu Kırmızı'' ile beraber aynı yıl ''Veda'' adlı dizide Lamia karakterine hayat veren Sevda Erginci, ilk sinema tecrübesini ise ''Uzaklarda Arama'' ile yaşamıştır. Yönetmenliğini Türkan Şoray'ın yaptığı filmde Yağmur Ünal, Mehtap Bayri, Mustafa Uğurlu gibi isimlerle çalışmıştır.

Bir yıl sonra da yeniden dizi dünyasına dönerek ''Liseli Sevda'' rolüne hayat veren genç oyuncu, burada dik kafalı ve aşık bir kızı canlandırmış ve büyük beğeni toplamıştır.

Dizinin final kararı almasıyla ''Ver Elini Aşk'' dizisi ile yoluna devam eden Erginci, burada da köylü kızını canlandırmış ve bir kez daha sevenlerine ters köşe yapmıştır.

Sevda Erginci'nin en çok sevilen karakterlerinden biri de Yasak Elma'da hayat verdiği Zeynep olmuştur. Son olarak ''Uyanış Büyük Selçuklu'' dizisinde Turna karakteriyle izleyici karşısına çıkan Erginci, 1.65 metre boyunda 50 kilo ve Terazi burcudur.

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