Elon Musk'ın özel şefi Masterchef'e konuk oldu! Masterchef'te son eleme adayı kim oldu? TV8 ekranlarının sevilen yemek yarışması MasterChef Türkiye All Star'da bu haftanın son eleme adayı belli oldu. İşte eleme adayı olan o yarışmacı..

ensonhaber.com

MasterChef Türkiye All Star'da bu haftanın son eleme adayının belli olduğu 90. bölüm büyük heyecana sahne oldu.

Kıyasıya bir mücadelenin olduğu MasterChef'te yarışmacılar tüm hünerlerini sergilemeye devam ediyor.

Modern Japon mutfağının en önemli şeflerinden birisi olan Akira Back'in misafir olduğu bölümde yarışmacılar eleme adayı olmamak için mücadele ettiler.

Elon Musk'ın özel şefi olan Akira Back'in dünyanın farklı ülkelerinde 25 tane restoranı bulunuyor.

Yarışmacılar dünyaca ünlü şef Akira Back'in hazırladığı tabağın aynısını yapmak için tezgah başına geçtiler.

Akira Back'in Ton ve Somon Tamaki isimli tabağını yapan yarışmacılardan sadece üçü ünlü şefin tabağına en yakın tabağı hazırlayarak ilk etabı geçti ve eleme adayı olmaktan kurtuldu.

Akira Back'in tabağına en yakın yemeği yapan yarışmacılar Tahsin, Kıvanç ve Azize oldu. Bu yarışmacıların dışındaki diğer yarışmacılar son bir oyun daha oynadı.

Yaratıcılık oyunu için yeniden tazgah başına geçen yarışmacılar bu haftaki son yemeklerini yaptılar.

Büyük heyecana sahne olan oyunun ardından şeflerin tadımları sonucu bu haftanın son eleme adayı belli oldu.

Son eleme adayı belli oldu

MasterChef Türkiye All Star'da bu haftanın son eleme adayı Sefa oldu.