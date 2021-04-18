Eltilerin Savaşı konusu nedir, oyuncuları kimler? Eltilerin Savaşı filmi konusu ve oyuncu kadrosu..

Eltilerin Savaşı filmi, bu akşam saat 20:00'da Show TV ekranlarında sinemaseverlerle buluşacak. Eltilerin Savaşı filminin konusu ve oyuncu kadrosu, izleyiciler tarafından araştırılıyor.

Eltilerin Savaşı filmi, beyazperdenin ardından bu akşam saat 20:00'da Show TV ekranlarında izleyicisi ile buluşuyor.

Yönetmen koltuğunda Onur Bilgetay'ın oturduğu, senaryosunu ise başrolde de yer alan ünlü oyuncu Gupse Özay'ın kaleme aldığı komedi türündeki Eltilerin Savaşı filmi, 2020 yılında vizyona girdi.

İzleyenlere eğlenceli dakikalar yaşatacak olan Eltilerin Savaşı filminin konusu ve oyuncu kadrosu ile ilgili araştırmalar başladı.

Peki, Eltilerin Savaşı konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte, Eltilerin Savaşı filmi konusu ve oyuncuları..

ELTİLERİN SAVAŞI KONUSU NEDİR?

İstanbul'un Bakırköy ilçesinde Yeşilköy semtinde çekilen Eltilerin Savaşı, iki elti olan Sultan ve Gizem arasında yaşanan tatlı çekişmelere, bitmek bilmeyen rekabeti konu ediniyor.

Gizem ve Sultan elti olan iki genç kadındır. İkili arasında yaşanan ufak atışmalar bir süre sonra yerini tatlı bir rekabete bırakır. Birbirlerinin yaptıklarından geri kalmayan eltiler, kendilerini eğlenceli bir savaşın içinde bulur.

Kardeş olan Selim ve Fatih de bir süre sonra eşleri arasında yaşanan bu rekabet rüzgarına kapılır. Sosyal medyaya düşkünlükleri ile bilinen Gizem ve Sultan’ın evlilik hayatlarına odaklanılan filmde, iki eltinin yarış içindeyken Selim ve Fatih’i nasıl etkiledikleri de gözler önüne seriliyor.

ELTİLERİN SAVAŞI FİLMİ OYUNCULARI