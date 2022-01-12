Emanet dizisi Yaman'a ne oldu, ölecek mi? 'Elveda...'

Emanet dizisi yeni bölüm fragmanı sonrasında Yaman'ın hastalığı merak konusu oldu. Halil İbrahim Ceyhan'ın canlandırdığı Yaman karakteri ölecek mi, diziden ayrılıyor mu araştırılıyor.

Kanal 7'nin günlük dizisi Emanet'te bugün yeni bir bölüm daha izleyicilerle buluşuyor.

Yeni fragmanda fenalaştığı görülen Yaman hayatta kalabilecek mi sorusunun yanıtı günün en çok konuşulanları arasında.

Halil İbrahim Ceyhan'ın oynadığı Yaman karakteri ölecek mi, diziden ayrılıyor mu merak ediliyor.

293. bölümüyle ekranlara gelmesi beklenen dizinin yeni bölümünde neler olacak heyecanla bekleniyor. Peki Emanet dizisi Yaman ölecek mi? İşte ayrıntılar...

EMANET DİZİSİ YAMAN ÖLECEK Mİ?

Yaman ne olursa olsun sevdiği kadından ve ailesinden ayrılmamayı kafasına koymuştur. Doğum günü sebebiyle ayrıca duygusaldır ve bu anlarını Seher ile geçirmeye karar verir. Fakat aksilikler yakalarını yine bırakmaz. Canan ve Zuhal'in iş birliği sürüyor. İkilinin planlarında tek hedefi çifti ayırmaktır.

Ancak doğum günü masasında Yaman birden fenalaşır...

Hasta olan Yaman iyileşebilecek mi merak ediliyor. Karakterin ölerek ayrılma ihtimali seyircileri üzerken henüz Halil İbrahim Ceyhan'ın diziden ayrılıp ayrılmadığına dair net bir bilgi bulunmuyor.