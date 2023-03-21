Emel Sayın'ın düğün fotoğrafı ortaya çıktı! Bakın yıllar önce kiminle evliymiş... Türk müziğinin sevilen ismi Emel Sayın'ın gelinlikli fotoğrafı ortaya çıktı. Selçuk Aslan'la 1979 senesinde evlenen Sayın'ın o karesi ise görenlerin içini ısıttı. Güzel şarkıcı tam 3 evlilik yaptı.

20 Kasım 1945 yılında Sivas'ta dünyaya gelen Emel Sayın hem şarkıları hem de filmleriyle gönüllerde taht kurdu.

Bugüne kadar sayısız şarkıya ve filme imza atan Emel Sayın, özel hayatıyla gündem oldu.

1966 yılında 21 yaşındayken ilk eşi İsmet Kasapoğlu ile evlenen Sayın, bu evliliğinde aradığı mutluluğu bulamadı ve ikili, 1975 yılında boşandı.

1976 yılında yeniden denemeye karar veren ikili, 1979 yılında bir kez daha boşandı.

20 Haziran 1979 tarihinde Selçuk Aslan ile evlenen Sayın, Eylül 1981 tarihinde boşandı.

4 Haziran 1986 tarihinde David Younnes ile evlenen sanatçı bu evliliğini de 1999 yılında sonlandırdı.

Emel Sayın'ın Selçuk Aslan ile düğününden olan kare ise gündeme geldi.

Güzel ismin gelinlikli karesini gören hayranları beğenilerini dile getirmekten de geri kalmadı.

Emel Sayın'ın gelinlikli hali

Emle Sayın'ın gençlik hali herkesin dilinde. Masmavi gözleri ile güzelliğini sergileyen Sayın'ın Selçuk Aslan ile evlendiği dönemden bir kare gündem oldu.

Sayın'ın son halini gören hayranları, güzelliğine övgüler yağdırmayı ihmal etmedi.

Türk Sanat Müziği'nin en önemli sanatçılarından Emel Sayın, konuk olduğu 'Aslı Şafak'la İşin Aslı' programında özel hayatına dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.

1979 yılında Selçuk Aslan ile evlenen usta sanatçı o dönemle ilgili, "Hiç yaşamamış olmak isterdim! 'Yeter!' demek için baskı ile evlendim." dedi.