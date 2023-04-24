Emine Ün ve kızının bayram pozuna yorum yağdı! 'Kadın kendini klonlamış' Oyuncu Emine Ün kızı Duru ile bayram pozu verdi. Emine Ün'ün bu paylaşımı takipçileri tarafından beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu. İşte o kare..

Oyuncu Emine Ün, Emre Kınay ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Duru ile bayram paylaşımı yaptı. Emine Ün’ün kızı Duru Kınay'ı görenler şaşkınlığını gizleyemiyor. 19 yaşında olan Duru Kınay annesine olan benzerliği ile dikkat çekiyor. Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Emine Ün zaman zaman kızı Duru ile pozlarını takipçilerinin beğenisine sunuyor. Emine Ün'ün kızını görenler "Kadın kendini klonlamış", "Hangisi Emine Ün" ve "Abla kardeş gibisiniz" şeklinde yorumlarda bulunuyorlar. Bayramda Bodrum'da bulunan Emine Ün sosyal medya hesabından kızı ile verdiği pozu paylaşarak "Bayram güzelliği" notunu ekledi. İşte Emine Ün ve kızının bayram pozu.. Emine Ün’ün kızı Duru ile yaptığı bazı paylaşımlar ise şu şekilde..