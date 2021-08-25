Emine Ün'den Alişan'a duygu dolu mesaj: Ah nasıl bir acı..

Emine Ün'den Alişan'a duygu dolu mesaj: Ah nasıl bir acı..

Emine Ün annesini koronavirüs nedeniyle kaybetti. Kardeşi Selçuk Tektaş'ı korona nedeniyle kaybeden Alişan ise Ün'e desteklerini sosyal medyadan gösterdi. Emine Ün bu desteği yanıtsız bırakmadı.

Emine Ün ve annesi 10 gün önce koronaya yakalanarak, Şişli'de özel bir hastanede tedavi altına alınmışlardı.

Ancak Emine Ün'ün annesi Müzeyen Ün, yoğun bakımda daha fazla dayanamadı ve hayatını kaybetti.

Annesini dün defneden Emine Ün ayakta durmakta güçlük çekerken, kardeşini korona nedeniyle kaybeden Alişan'dan destek geldi.

ALİŞAN: MEKANI CENNET OLSUN

Bir süre önce 31 yaşındaki kardeşini kaybeden Alişan, Instagram hesabından anne acısıyla sarsılan Emine Ün'e başsağlığı diledi.

Annesinin cenazesinde ayakta durmakta güçlük çeken Emine Ün, Alişan'a "Ah Alişan nasıl bir acı yaşıyoruz." sözleriyle yanıt verdi.