Emine Ün'ün kızını görenler büyük şaşkınlık yaşıyor! 'Bu kadar benzerlik olamaz' Bir dönemin en popüler ünlüleri arasında yer alan Emine Ün'ün kızını görenler şaşıp kalıyor. Annesine olan benzerliği ile dikkat çeken Duru sosyal medyada gündeme geldi. İşte Emine Ün'ün kızı Duru..

Emine Ün’ün, Emre Kınay ile olan evliliğinden dünyaya gelen kızı Duru Kınay'ı görenler şaşkınlığını gizleyemiyor. Geçtiğimiz sene 18 yaşına giren Duru Kınay annesine olan benzerliği ile dikkat çekiyor. Sosyal medyada kızıyla paylaşımlar yapan Emine Ün'ün o pozlarına binlerce beğeni ve yorum yapılıyor. İşte Emine Ün'ün kızı Duru Kınay.. Emine Ün ve Emre Kınay 2009 yılında boşanmışlardı. Çiftin kızları Duru annesine olan benzerliği ile sosyal medyada gündeme geldi. Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Emine Ün zaman zaman kızı Duru ile pozlarını takipçilerinin beğenisine sunuyor. Emine Ün'ün kızını görenler "Hangisi Duru hangisi Emine biran bilemedim", "Duru tamamen annesine benzemiş maşallah" şeklinde yorumlarda bulunuyorlar. İşte Emine Ün’ün kızı Duru ile yaptığı bazı paylaşımlar..