Emir Can İğrek'in gizemli aşkı ünlü fenomen çıktı! 'Nalan'ın esamesi okunmaz'

Duygusal şarkılarıyla adını milyonlara duyuran Emir Can İğrek, özel hayatıyla gündemde. Ünlü şarkıcının gönlünü güzel fenomene kaptırdığı iddia edildi. İşte İğrek'in yeni "Nalan"ı...

Küçük yaşlardan beri müzikle ilgilenen ve 20'li yaşlarda ünü yakalayan Emir Can İğrek, son günlerin en popüler sanatçıları arasında yer alıyor.

Günaşırı konserler veren ve büyük bir ilgi gören 29 yaşındaki Emir Can İğrek, adını "Nalan" şarkısıyla duyurdu.

Asıl mesleği mühendislik olan ancak müzik tutkusunun peşini bırakmayan İğrek, kısa sürece birçok başarıya da imza attı.

Şarkı sözleriyle milyonların gönlünü fetheden genç sanatçı, özel hayatıyla da sevenlerinin radarında...

"Nalan kim" sorusu tüm sevenlerinin merak konusuyken, Emir Can İğrek'in aşk yaşadığı isim sosyal medyada gündem oldu.

İğrek'in, gönlünü ünlü bir sosyal medya fenomenine kaptırdığı iddia edildi.

Emir Can İğrek-İrem Yalçınkaya aşkı

İddialara göre Emir Can İğrek, bir süredir fenomen İrem Yalçınkaya ile aşk yaşıyor.

Instagram'da 100 binden fazla takipçisi bulunan İrem Yalçınkaya, fiziği ve güzelliği ile görenleri büyülüyor.

2001 doğumlu fenomen, hayatına dair her detayı takipçileriyle paylaşıyor ve beğeni topluyor.

İkiliden aşk iddialarına ilişkin henüz bir açıklama gelmese de, fanları bu duruma çoktan sevinmiş durumda.