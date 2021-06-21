Emmy ödüllü Şahsiyet dizisi ekranda: Şahsiyet ilk bölüm ne zaman?

47. Uluslararası Emmy Ödülleri’nde Haluk Bilginer'e 'En İyi Erkek Oyuncu' ödülünü getiren Şahsiyet dizisi, televizyonda ilk kez Show TV’de yayımlanacak. Peki Şahsiyet dizisi ilk bölüm ne zaman?

Daha önce ücretli dijital dizi ve film platformlarından biri olan Puhu TV'de gösterilen ve karakterleri, konusu ve oyunculuklarıyla oldukça beğenilen polisiye türündeki Şahsiyet dizisi, televizyon ekranlarında yayımlanmaya hazırlanıyor.

Başrollerinde Haluk Bilginer, Hümeyra, Müjde Ar, Cansu Dere, Metin Akdülger, Şebnem Bozoklu, Necip Memili ve Hüseyin Avni Danyal gibi birbirinden başarılı isimlerin yer aldığı Şahsiyet dizisinin ilk bölümünün ne zaman yayımlanacağı merak ediliyor.

Peki Şahsiyet dizisi ilk bölüm ne zaman? İşte detaylar...

ŞAHSİYET DİZİSİ SHOW TV'DE NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Yapımcılığını Ay Yapım'ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Onur Saylak'ın oturduğu, senaryosunu ise Hakan Günday'ın kaleme aldığı Şahsiyet dizisi, Show TV ekranlarına geliyor.

17 Mart 2018 tarihinde Puhu Tv'de izleyicilerle buluşan 12 bölümlük Emmy ödüllü Şahsiyet dizisi, 29 Haziran Salı günü saat 23.00'te TV’de ilk kez Show TV'de olacak.

İlk bölümü heyecanla beklenen dizi, 65 yaşındaki adli katip memurluğundan emekli olan Agah Beyoğlu (Haluk Bilginer) ile cinayet büro amirliğindeki tek kadın polis olan Nevra'nın (Cansu Dere) beklenmedik şekilde kesişen yollarını nefes kesen bir dille anlatıyor.